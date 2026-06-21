YKS’nin ilk iki oturumu tamamlandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) 1 milyon 627 bin 960 adayın başvurduğu ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT), saat 10.15’te başlayarak 13.15’te sona erdi. İkinci oturumun da tamamlanmasının ardından adaylar, sınav soru ve cevap anahtarı sorgulama ekranına odaklandı. Peki 2026 YKS AYT soruları ve cevapları açıklandı mı ÖSYM soru kitapçıkları ne zaman yayınlanacak? İşte TYT, AYT, YDT Almanya, Arapça, Fransızca, İngilizce, Rusya soruları ve cevap anahtarları sorgulama ekranı.
Milyonlarca adayın üniversite hayaliyle katıldığı 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonunda TYT ve AYT oturumlarının geride kalmasıyla birlikte, gözler artık büyük sonuç gününe kilitlendi. ÖSYM tarafından yayımlanan resmi 2026 sınav takvimine göre, YKS sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak. Peki ÖSYM YKS soruları açıklandı mı? 2026 AYT soru ve cevapları ne zaman açıklanır?
ÖSYM 2026 YKS AYT soru ve cevapları yayınlandı mı?
2026 YKS maratonunun en kritik aşamalarından biri olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumu başarıyla tamamlanırken, adayların ve ailelerin gözü kulağı ÖSYM'den gelecek "YKS AYT soru ve cevapları açıklandı mı?" duyurusuna çevrildi. Şu an itibarıyla 2026 YKS AYT soru kitapçıkları ve cevap anahtarı henüz erişime açılmadı. ÖSYM'nin geleneksel sınav takvimi işleyişine göre, tüm oturumlara ait temel soru kitapçıklarının, serinin son halkası olan Yabancı Dil Testi'nin (YDT) bugün saat 17.45'te tamamlanmasının ardından yayınlanması bekleniyor. Sınavın tüm aşamalarının sorunsuz bir şekilde noktalanmasıyla birlikte, TYT ve AYT cevap anahtarlarının 21 Haziran Pazar günü akşam saatlerinde (18.30 - 20.00 arasında) ÖSYM'nin resmi internet sitesi (osym.gov.tr) üzerinden PDF formatında ilan edilmesi öngörülüyor.
Adaylar, genel kullanıma açılacak olan %10'luk temel soru kitapçığının yanı sıra, kendi kitapçıklarının tamamına her zaman olduğu gibi ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve kişisel şifreleriyle giriş yaparak ulaşabilecekler.
2026-YKS SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI
Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Cevap Anahtarı İÇİN TIKLAYIN
Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Cevap Anahtarları İÇİN TIKLAYIN
Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (ALMANCA) İÇİN TIKLAYIN
Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (ARAPÇA) İÇİN TIKLAYIN
Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (FRANSIZCA) İÇİN TIKLAYIN
Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (İNGİLİZCE) İÇİN TIKLAYIN
Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (RUSÇA) İÇİN TIKLAYIN
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü adayların erişimine açılacak. Sınavın üçüncü ve son oturumu olan Yabancı Dil Testi’nin (YDT) de tamamlanmasının ardından başlayacak olan yaklaşık bir aylık değerlendirme sürecinin ardından adaylar; TYT, AYT ve YDT puanları ile başarı sıralamalarını ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama sistemi (sonuc.osym.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek. Sonuçların ilan edilmesiyle eş zamanlı olarak, geleceğe yön verecek olan üniversite tercih süreci ve kılavuz detayları da netlik kazanacak.