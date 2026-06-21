ÖSYM 2026 YKS AYT soru ve cevapları yayınlandı mı?

2026 YKS maratonunun en kritik aşamalarından biri olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumu başarıyla tamamlanırken, adayların ve ailelerin gözü kulağı ÖSYM'den gelecek "YKS AYT soru ve cevapları açıklandı mı?" duyurusuna çevrildi. Şu an itibarıyla 2026 YKS AYT soru kitapçıkları ve cevap anahtarı henüz erişime açılmadı. ÖSYM'nin geleneksel sınav takvimi işleyişine göre, tüm oturumlara ait temel soru kitapçıklarının, serinin son halkası olan Yabancı Dil Testi'nin (YDT) bugün saat 17.45'te tamamlanmasının ardından yayınlanması bekleniyor. Sınavın tüm aşamalarının sorunsuz bir şekilde noktalanmasıyla birlikte, TYT ve AYT cevap anahtarlarının 21 Haziran Pazar günü akşam saatlerinde (18.30 - 20.00 arasında) ÖSYM'nin resmi internet sitesi (osym.gov.tr) üzerinden PDF formatında ilan edilmesi öngörülüyor.