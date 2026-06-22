Başörtülüler için 'imha edilsinler' diyen şahsın ilk ifadesi ortaya çıktı

İstanbul'da Hatice Öncel isimli bir şahıs, metroda karşılaştığı başörtülü kadına yönelik "İmha edilsinler" sözleriyle tepki çekti.

Öncel'in, "Her tarafından cahillik akıyor. Mümkünse bütün kapalılar kapatılsın, imha edilsin" sözleri sosyal medyada tepki topladı ve sosyal medyadan paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı.

Gözaltı kararı verildi

Görüntülerdeki hakaret içerikli paylaşımı yapan şahıs hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı. Hatice Ö. hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada "Toplumun huzurunu, kamu düzenini ve vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerini hedef alan, ayrımcılığı ve nefreti teşvik eden eylem ve söylemlere ilişkin iddiaları titizlikle değerlendirmekte; ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli adli işlemleri kararlılıkla yürütmektedir" denildi.

İfadeleri ortaya çıktı

Bu gelişmelerin ardından “Kapalılar imha edilsin” şeklinde paylaşım yapan Hatice Öncel'in ifadesi ortaya çıktı.

İfadesinde, hakkında soruşturma açılmasından dolayı çok üzgün olduğunu savunan Öncel, "Yanlış anlaşıldığımı düşündüğüm için suçlamayı kabul etmiyorum. Bu konuya dahil olan herkesten yine yanlış anlaşıldığım için özür diyorum." dedi.







