Filistin halkı dimdik ayakta
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 13 Ağustos 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Booking'e şartlı izin geliyor
AK Parti'nin Meclis Başkanlığı'na sunduğu kanun teklifiyle Booking gibi yabancı dijital konaklama platformlarının hizmet verme koşulları yeniden belirleniyor. İzin verilen platformlar, belirlenen kurallar çerçevesinde hizmet sunabilecek. Kuralları ihlal eden platformlara 200 bin liradan 500 bin liraya kadar idari para cezası var. İhlalin tekrarı halinde ceza %50 artacak.
Filistin halkı dimdik ayakta
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’la bir araya geldi. “3 bin 800 Filistinli yerlerinden edildi, 100’e yakın Filistinli kardeşimiz katledildi” diyen Erdoğan, “Egemen Filistin Devleti’nin varlığı baltalanmaktadır. Buna kayıtsız kalmak mümkün değildir. Ama tüm sindirme ve tehcir teşebbüslerine rağmen Filistin halkı dimdik ayaktadır” vurgusu yaptı.
Sabrın sonu Vlahovic
Beşiktaş, yaklaşık 2 aydır kadrosuna katmak için büyük çaba sarf ettiği ve sabırla beklediği Dusan Vlahovic transferini bitirdi. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı ile dün İstanbul'a inen yıldız golcü Kartal'la 3 yıllık sözleşmeye imza atacak.
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