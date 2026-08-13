Filistin halkı dimdik ayakta

Bu fiyatlara da kâr ediliyor: Lokantada maliyet abartılıyor

Lokantalar, sürekli şikayet konusu olan fiyatlara maliyetleri gerekçe gösteriyor. Ancak maliyetin abartıldığını düşünenler de var. İstanbul’da lokanta işleten Hayrettin Taşkıran, 100 gramlık et döneri 90 liraya mal ettiklerini ve 170 liraya satınca kâr ettiklerini söyledi. İzmir’de dönercilik yapan Çağatay Kutluel de döner, patates, içecekten oluşan menüyü 270 liraya satıp kazandıklarını anlattı.