Filistin halkı dimdik ayakta

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’yi ziyaret eden Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’la bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki resmi karşılama töreninin ardından Erdoğan ve Abbas ortak basın toplantısı düzenledi. “Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizle istişare halinde Filistin davasını iki devletli çözüm esasında ilerletiyoruz” diyen Erdoğan, şöyle konuştu: “Soykırım Netanyahu hükümeti, tüm dünyanın gözleri önünde Batı Şeria ve Kudüs’teki hukuk dışı tasarruflarını sürdürüyor. İşgal, zorla göç ettirme ve gasp politikası maalesef katmerlenerek devam ediyor.”

FİLİSTİN DEVLETİ’NİN VARLIĞI BALTALANIYOR

“Birleşmiş Milletler verilerine göre sadece 2026 yılında yerleşimci terörü, yıkımlar ve tahliyeler nedeniyle yaklaşık 3 bin 800 Filistinli yerlerinden edildi, 100’e yakın Filistinli kardeşimiz katledildi. Bu durum sistematik bir işgalin ve Filistin yönetimini kendi topraklarında nefes alamaz hale getirmeye çalışan bir yıpratma stratejisinin ürünüdür. Egemen Filistin Devleti’nin varlığı baltalanmaktadır. Buna kayıtsız kalmak mümkün değildir. Ama tüm sindirme ve tehcir teşebbüslerine rağmen Filistin halkı dimdik ayaktadır. Filistin’e destek olmanın başta İslam dünyası olmak üzere tüm insanlığın ortak sorumluluğu olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Sayın Abbas’la ikili ilişkilerimizin yanı sıra işgal altındaki Filistin topraklarının mevcut durumunu ayrıntılı şekilde görüştük.”

NETANYAHU BAŞARILI OLAMAYACAK

“Filistin’de gerçekleştirilecek öngörülen yasama ve başkanlık seçimi kararlarının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Seçimlerin Filistinli kardeşlerimizin arasındaki uzlaşı sürecinin ilerletilmesine, Filistin halkının birlik ve beraberliğinin güçlendirilmesine katkı sağlamasını temenni ediyorum. Bugünkü görüşmemizde Mescid-i Aksa ve El Halil’de Hz. İbrahim Camii başta olmak üzere Filistin topraklarında saldırı, ihlal ve tahriklere karşı dayanışmamızı yineledik. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa’ya ve diğer mukaddes mekanlardaki provokasyonlara şiddetle karşıyız. Netanyahu hükümetinin amacı bölgede kaostan ve yeni çatışmalardan nemanlanmak suretiyle Filistin’i insanlığın ortak gündeminden düşürmektir. Ne yapsalarsa yapsınlar bunda muvaffak olamayacak.”

GÖNÜLLERDE BÜYÜYECEK

“Onlar yok etmeye çalıştıkça Filistin davası gönüllerde büyümeye devam edecek. Türkiye olarak biz de Filistin davasını her platformda en güçlü şekilde savunmaya devam edeceğiz. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti’nin vücut bulması için kararlılıkla mücadele edeceğiz. Gazze’de tüm anlaşmalara karşın çözümsüzlüğü şiar edinen İsrail yönetimiyle karşı karşıyayız. Filistinli kardeşlerimizin yapıcı tutumlarına mevcut İsrail yönetimi uzlaşmaz ve saldırgan tavrını sürdürüyor. Kimin çatışmaların devamından kimin de barıştan yana olduğunu göstermektir. Gazze’de imar ve inşa sürecinin başlatılması ve güvenliğin temini için gerekli koşullar bir an önce sağlanmalıdır.”

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