Dünya gençleri ortak hedefler için burada

Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda GDD’nin bu yıl ikincisini düzenlediği forum, “Krizler Çağında İnsani Diplomasi” temasıyla önceki gün başladı. Genç Diplomasi Derneği Başkanı Selman Bilir, forumun bugüne denk gelmesinin tesadüf olmadığını kaydetti. Bilir, “Birleşmiş Milletler’in (BM) 12 Ağustos Uluslararası Gençlik Günü için bu yıl belirlediği tema, ‘Farklı Bağlamlar, Ortak Hedefler.’ Adada bir araya gelen gençlerin tablosu da tam olarak bunu anlatıyor: 30 farklı millet, 33 farklı şehir, 107 farklı okul ve hepsinin ortak bir gayesi” açıklamasında bulundu.

YARIN BAYRAKTAR CUMA TEKİN KATILACAK

Bu yıl birbirinden değerli onur konuklarını gençlerle buluşturacak olan forum, zengin bir programa ev sahipliği yapacak. Yarın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, cuma günü Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin gençlerle bir araya gelecek. Foruma cumartesi günü ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılacak. Farklı dillerin, farklı coğrafyaların ve farklı hikayelerin buluştuğu adada gençler dünyanın en ağır krizlerini kendi iradeleriyle müzakere edecek. Program boyunca 7 panel, 6 özel oturum ve 6 simülasyon komitesi, karar alıcılarla gençleri aynı masada buluşturacak. Türkçe, Arapça, İngilizce ve Fransızca yürütülen 6 komitede Filistin’den Sudan’a, Myanmar’dan Doğu Akdeniz’e uzanan güncel krizler gençlerin gözünden masaya yatırılacak.