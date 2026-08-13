Sürecin saha planı yapıldı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin öncülüğünde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un katılımıyla Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde (GAMER) 81 ilin valisi ve il jandarma komutanları Terörsüz Türkiye süreci için bir araya geldi. Toplantıda, sürecin sahadaki uygulaması, gelişmelerin anlık takibi, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve provokasyonlara karşı alınacak tedbirler masaya yatırıldı.

GAMER ANLIK TAKİP EDECEK

İçişleri Bakanlığı, kanunun yürürlüğe girmesi ve öngörülen güvenlik teyidi aşamalarının tamamlanmasıyla birlikte 81 ilde valilikler, emniyet, jandarma ve GAMER üzerinden kapsamlı bir koordinasyon ağı oluşturacak. Sahadaki koordinasyonu GAMER sağlayacak. Valiler ise illerindeki sürecin koordinasyonunda kritik rol üstlenecek. İl emniyet müdürlükleri şehir merkezlerindeki, jandarma birimleri ise kırsaldaki güvenlik ve asayiş gelişmelerini yakından takip edecek. Özellikle toplumsal gerilime dönüşme ihtimali bulunan gelişmeler için önceden risk değerlendirmeleri hazırlanması ve önleyici güvenlik tedbirleri devreye alınacak.

DEZENFORMASYONA ANLIK MÜDAHALE

Sürecin hassas başlıklarından biri de kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi. Sosyal medya ve dijital platformlarda yayılabilecek gerçeğe aykırı içerikler, provokatif paylaşımlar ve toplumsal gerilimi artırabilecek iddialar yakından izlenecek.

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