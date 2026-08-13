Kurultay takvimi 15 güne netleşecek
CHP’de il ve ilçe teşkilatlarına yönelik düzenlemelerde sona gelindi. CHP MYK toplantısı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde yapıldı.
Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan CHP Sözcüsü Müslim Sarı, 8 ildeki yönetim boşluğunun 5’ine atama yapıldığını, kalan 3 il için de MYK’nın yetkilendirildiğini açıkladı. Bolu, Gümüşhane, Hatay, Sakarya ve Tokat’a yeni il başkanları atanırken, il ve ilçe teşkilatlarındaki düzenlemelerin ağustos sonunda tamamlanması planlanıyor.
Sarı, olağanüstü kurultay takviminin 10-15 gün içinde netleşebileceğini ve en geç eylül ayında ilan edilmesinin planlandığını söyledi. İstanbul’da da 14 ilçenin başkanlarının belirlendiğini açıklayan Sarı, kongre süreçlerine hazırlık yapılacağını belirtti. Sarı ayrıca, başka partiler için çalışan CHP üyeleriyle yolların ayrılacağını, bu durumun disiplin suçu olduğunu ifade etti.
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