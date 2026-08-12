Tutuklu Ekrem İmamoğlu CHP'den istifa etti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) merkezli yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, CHP'den istifa etti.

CHP'deki büyük kurultayın "mutlak butlan" kararıyla iptal edilmesinin ardından parti içinde oynayan dengeler bölünmeyle sonuçlandı.

Kurdurduğu partiye katıldı

Söz konusu kararın ardından adı, Ekrem İmamoğlu ile birlikte yeni parti kuracağı iddialarıyla konuşulan Özgür Özel, CHP'den ayrılarak Yeni Parti'yi kurdu.

Bu sürecin fikir aşamasında Özel ile birlikte hareket ettiği ve Yeni Parti'nin kurulması fikrini aşıladığı iddia edilen tutuklu İmamoğlu, hiçbir hükmü olmamasına rağmen 'siyasi' hamlede bulundu.

İmamoğlu, CHP'den istifa ettiğini ve Yeni Parti'ye geçtiğini duyurdu.

Kılıçdaroğlu'ndan 'İmamoğlu' talimatı

Tutuklu İmamoğlu'nun bu çıkışı öncesinde ise dikkat çeken bir gelişme de yaşanmıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla İmamoğlu’na bağlı Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi kapatılmış, binada lüks makam odaları dikkat çekerken tüm İmamoğlu fotoğrafları da indirilmişti.

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