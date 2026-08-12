Fotoğraf için çıktığı peribacalarında mahsur kaldı: AFAD ekipleri kurtardı

Faizsiz kredi tuzağıyla 120 milyon liralık vurgun

Nevşehir merkezli 19 ilde düzenlenen geniş çaplı dolandırıcılık operasyonunda 41 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin sosyal medya üzerinden “faizsiz kredi” ve yatırım vaadiyle çok sayıda vatandaşı dolandırdığı, bu yöntemle yaklaşık 120 milyon lira haksız kazanç elde ettiği belirlendi.