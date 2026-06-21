Nevşehir'de trafikte baltalı dehşete rekor ceza

Nevşehir’de trafik ışıklarında otomobiliyle bir başka aracın önünü keserek balta teşhirinde bulunan sürücü H.İ.Ö.’ye 420 bin TL ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sanal medyada yayınlanan balta ile trafik güvenliğinin tehlikeye atılmasına ilişkin görüntüleri inceledi. Bu kapsamda yapılan çalışmada olayı gerçekleştiren kişinin H.İ.Ö. olduğu tespit edildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından H.İ.Ö. isimli sürücüye çeşitli maddelerden toplam 420 bin TL para cezası uygulandı. H.İ.Ö.’nün otomobili 60 gün trafikten men edildi.