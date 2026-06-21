Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Nevşehir
Nevşehir'de trafikte baltalı dehşete rekor ceza

Nevşehir'de trafikte baltalı dehşete rekor ceza

00:2321/06/2026, Pazar
DHA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Otomobille önünü kestiği aracın sürücüsüne balta teşhir etti, 420 bin lira ceza aldı
Otomobille önünü kestiği aracın sürücüsüne balta teşhir etti, 420 bin lira ceza aldı

Trafik ışıklarında bir aracın önünü keserek balta teşhirinde bulunan H.İ.Ö. isimli sürücü, sosyal medyaya yansıyan görüntülerin ardından emniyet ekiplerince yakalandı. Çeşitli maddelerden toplam 420 bin TL idari para cezası uygulanan sürücünün otomobili 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Nevşehir’de trafik ışıklarında otomobiliyle bir başka aracın önünü keserek balta teşhirinde bulunan sürücü H.İ.Ö.’ye 420 bin TL ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sanal medyada yayınlanan balta ile trafik güvenliğinin tehlikeye atılmasına ilişkin görüntüleri inceledi. Bu kapsamda yapılan çalışmada olayı gerçekleştiren kişinin H.İ.Ö. olduğu tespit edildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından H.İ.Ö. isimli sürücüye çeşitli maddelerden toplam 420 bin TL para cezası uygulandı. H.İ.Ö.’nün otomobili 60 gün trafikten men edildi.



#Ceza
#Teşhir
#Trafik
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Cevap Anahtarı Sorgulama Ekranı 2026! 2026-YKS (TYT, AYT ve YDT) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları