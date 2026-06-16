Nevşehir’de devrilen forkliftin altında kalan genç hayatını kaybetti

Olay, Nevşehir merkeze bağlı Çardak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 18 yaşındaki Yusuf Mert Aktepe, patates deposundan aldığı forklift ile başka bir depoya patates yüklemek üzere yola çıktı. Aktepe, depo girişindeki yokuş aşağı yolda ilerlediği sırada forkliftin direksiyon hakimiyetini kaybetti.