Nevşehir’de beşinci kattan düşen iki yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Durumu fark eden yakınları tarafından özel araçla Nevşehir Devlet Hastanesi’ne götürülen küçük çocuk için sağlık ekipleri seferber oldu. Ancak ağır yaralı olarak hastaneye ulaştırılan Y.Y.E., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.