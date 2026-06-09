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Devrilen traktörün altında kalan çiftçi yaşamını yitirdi

Devrilen traktörün altında kalan çiftçi yaşamını yitirdi

00:509/06/2026, Salı
DHA
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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nevşehir’de tarlasını sürdüğü sırada kontrolünü kaybettiği traktörün devrilmesi sonucu altında kalan 66 yaşındaki Mehmet Türkay hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, çiftçinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nevşehir’in Kozaklı ilçesinde tarla sürdüğü sırada kontrolünü yitirdiği traktörün devrilmesi sonucu altında kalan çiftçi Mehmet Türkay (66), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Kozaklı ilçesi Karahasanlı köyünde meydana geldi. Mehmet Türkay'ın tarlasını sürdüğü sırada kontrolünü kaybettiği traktör, devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, traktörün altında kalan Türkay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Türkay'ın cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Kozaklı Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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