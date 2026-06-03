Nevşehir’de silahlı çatışma sonrası kaçan şüpheliler film gibi operasyonla yakalandı

Olaydan bir gün sonra, Lise Caddesi üzerinde iki grup arasında silahlı kavga çıktığı yönündeki ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, daha önce takibe alınan 34 NCR 830 plakalı aracın terk edilmiş ve çalışır vaziyette olduğunu tespit etti.





Bölgede bulunan Metin K. (44) ile görüşen ekipler, şahsın iki kişinin araçtan inerek kendisine tabancayla ateş ettiğini, kendisinin de silahla karşılık verdiği öğrenildi.







