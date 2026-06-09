Dört aracın birbirine girdiği kazada beş yaralı: Devrilen otomobil diğerinin üzerine çıktı

Edinilen bilgiye göre, Üstad Necip Fazıl Bulvarı’nda seyir halindeki 50 AGE 388, 16 BZG 327, 38 APL 122 ve 55 DZ 084 plakalı araçların karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak devrildi. Devrilen araçlardan birisi de başka bir aracın üzerine çıkarak durabildi. İlk belirlemelere göre kazada 5 kişi yaralandı.