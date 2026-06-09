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Dört aracın birbirine girdiği kazada beş yaralı: Devrilen otomobil diğerinin üzerine çıktı

Dört aracın birbirine girdiği kazada beş yaralı: Devrilen otomobil diğerinin üzerine çıktı

20:359/06/2026, Salı
IHA
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Devrilen araçlardan biri başka bir aracın üzerine çıktı.
Devrilen araçlardan biri başka bir aracın üzerine çıktı.

Nevşehir'de Üstad Necip Fazıl Bulvarı'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında dört araç çarpıştı. Kazada araçlardan biri aydınlatma direğine çarparak devrilirken, başka bir araç da diğer aracın üzerine çıktı. Kazada ilk belirlemelere göre beş kişi yaralandı.

Nevşehir’de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Üstad Necip Fazıl Bulvarı’nda seyir halindeki 50 AGE 388, 16 BZG 327, 38 APL 122 ve 55 DZ 084 plakalı araçların karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak devrildi. Devrilen araçlardan birisi de başka bir aracın üzerine çıkarak durabildi. İlk belirlemelere göre kazada 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.



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