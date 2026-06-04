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Beş ayda 10 milyar lira gelir: 28 ilde 'yasa dışı bahis' operasyonu

Beş ayda 10 milyar lira gelir: 28 ilde 'yasa dışı bahis' operasyonu

22:044/06/2026, Perşembe
DHA
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Bahis ağının 5 ayda 10 milyar lira kazandığı belirlendi.
Bahis ağının 5 ayda 10 milyar lira kazandığı belirlendi.

Nevşehir merkezli olarak 28 ilde düzenlenen eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 91 şüpheliden 79’u tutuklandı. Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin 120 adrese yönelik operasyonunda çok sayıda dijital materyal, ruhsatsız silah ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyon lira ele geçirildi. Yaklaşık 5 ayda 50 bin kullanıcıya ulaştığı belirlenen bahis ağının, 10 milyar liralık gelir elde ettiği ve paranın yurt dışındaki kripto cüzdanlara aktarıldığı tespit edildi.

Nevşehir merkezli 28 ilde eş zamanlı düzenlenen 'yasa dışı bahis' operasyonunda gözaltına alınan 91 şüpheliden 79’u tutuklandı.

91 kişi yakalandı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ‘yasa dışı bahis’ soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tespit edilen 107 şüpheli için 28 ilde 120 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 91 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda; suçtan elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyon lira ile ruhsatsız tabanca, 7 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Nevşehir'e getirilen 91 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 79’u çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 9’u adli kontrol şartıyla olmak üzere 14 şüpheli serbest bırakıldı.

Beş ayda 10 milyar lira gelir

Öte yandan internet üzerinden faaliyet yürüten yasa dışı bahis sitesinin yaklaşık 5 ay önce açıldığı, bu süre içinde yaklaşık 50 bin kullanıcıya ulaştığı, siteden sağlanan yaklaşık 10 milyar lira gelirin yurt dışındaki kripto cüzdanlara havale edilerek, paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirtildi.



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