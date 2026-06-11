Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Nevşehir
Faizsiz kredi tuzağıyla 120 milyon liralık vurgun

Faizsiz kredi tuzağıyla 120 milyon liralık vurgun

13:1011/06/2026, Perşembe
AA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Zanlılar lüks hayatla deşifre oldu.
Zanlılar lüks hayatla deşifre oldu.

Nevşehir merkezli 19 ilde düzenlenen geniş çaplı dolandırıcılık operasyonunda 41 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin sosyal medya üzerinden “faizsiz kredi” ve yatırım vaadiyle çok sayıda vatandaşı dolandırdığı, bu yöntemle yaklaşık 120 milyon lira haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

Nevşehir merkezli 19 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 41 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kişinin sosyal medya platformunda faizsiz kredi ilanı üzerinden iletişime geçtiği şüphelilerce 1 milyon 255 bin 900 lira dolandırıldığı yönündeki şikayetine ilişkin çalışma başlattı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Nevşehir, Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bursa, Düzce, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, Mardin, Mersin, Osmaniye, Tokat ve Van'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 41 şüpheli gözaltına alındı.

Firari 4 zanlının yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

Nevşehir'e getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İnternetten ürün satışı ve yatırım vaadiyle ülke genelinde çok sayıda kişiyi dolandırarak yaklaşık 120 milyon lira gelir elde ettikleri belirlenen zanlıların, dolandırıcılıktan elde edilen paranın izini kaybettirmek için soğuk cüzdanlar arasında transfer yaptığı, ev ve araç alarak lüks yaşantı sürdükleri öğrenildi.



#Nevşehir
#dolandırıcılık
#kredi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe’de kalacak mı, gidecek mi?