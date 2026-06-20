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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: Bir zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: Bir zanlı tutuklandı

22:0420/06/2026, Cumartesi
AA
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Ekipler, üç parça halinde 2 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Ekipler, üç parça halinde 2 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Şanlıurfa’da narkotik ekiplerince bir otomobilde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında durdurdukları bir otomobilde arama yaptı.

Ekipler, üç parça halinde 2 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


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