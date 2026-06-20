Adana’da dev operasyon: Tırın gizli bölmesinde 408 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Adana'da tırda 408 bin 235 uyuşturucu hap ele geçirildi
Adana’da narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir tırın dorsesinin altına gizlenmiş 408 bin 235 uyuşturucu hap ele geçirildi. Kentte piyasaya sürülmek istendiği değerlendirilen haplara el konulurken, gözaltına alınan tır sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir tırla kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Durdurulan tırda narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada dorsenin altına gizlenmiş 408 bin 235 uyuşturucu hap bulundu.
Gözaltına alınan sürücü H.H. (45) emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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