Kapıkule'de 44 kilo 306 gram uyuşturucu ele geçirildi

Kapıkule'de uyuşturucu denetimi
Kapıkule Sınır Kapısı'nda gümrük ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimde, bir tırın yük bölümüne gizlenmiş toplam 44 kilo 306 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gümrük Muhafaza ekiplerinin şüphe üzerine detaylı inceleme yaptığı tırda, uyuşturucunun özel bölmelere saklandığı tespit edildi.
Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye giriş yapan bir tır sürücüsünün şüpheli hareketler sergilediğini tespit etti.
Sürücünün üzerine sarılı halde, narkotik dedektör köpek Jeff ile araçta yapılan aramada da sürücünün evrak çantası, buzdolabı ve eşya dolabında 44 kilo 306 gram uyuşturucu bulundu.
Gözaltına alınan sürücü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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