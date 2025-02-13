Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nda heyecanlandıran anlar: Işık göründü

"Kapıkule-Çerkezköy etabımızın genelinde yaklaşık yüzde 95 fiziki ilerleme sağladık. Bu etabımızın çalışmalarını da önümüzdeki ağustos ayı içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz. Bu projeye hem Türkiye hem de AB tarafı olarak her seviyede ciddi oranda zaman, emek ve çaba sarf ettik. İnşallah ağustos sonrasında demir raylar üzerinde süzülecek trenlerimiz sadece yolcu ve yük taşımayacak, bölgede gelişmeye başlayacak ticari hareketlilik ülkemizin ekonomik kalkınmasına büyük faydalar sağlayarak insanımızın hayatına da yeni bir soluk getirecektir."