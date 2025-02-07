Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, test sürüşü kapsamında, inşaatının yüzde 85’i tamamlanan Gebze-Darıca Metrosu’nun Gebze OSB durağından Gebze Portal girişine kadar olan kısmında ilk denemeyi gerçekleştirecek. Peki Gebze-Darıca metro hattı ne zaman açılacak?
Gebze-Darıca metro hattı’nda sona gelindi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 7 Şubat Perşembe günü Kocaeli’de bazı programlara katılacak. Bakan Uraloğlu, Gebze- Darıca Metrosu Test Sürüşü Programı’na katılacak.
Gebze-Darıca metro hattı ne zaman açılacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ÖNDER’in 21. Kurultayı’nda yaptığı konuşmada, Gebze-Darıca Sahil Metro Hattı'nın 2025 yılı sonunda hizmete gireceğini açıkladı. Erdoğan, “Bu metro hattında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Amacımız, hattı 2025 yılı bitmeden Kocaeli halkının kullanımına sunmak," dedi.
40 dakikalık seyahat süresiyle günde 330 bin yolcuya hizmet vermesi planlanan Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı’nın tamamlanan kısmının testini geçtiğimiz kasım ayında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından yapılmıştı.