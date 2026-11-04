İlk sahur ne zaman? 2027 Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak? Diyanet takvimi

İzmir elektrik kesintisi 5 Kasım 2026: GDZ İzmir elektrik kesintisi olan ilçe ve mahalleler açıklandı! Elektrikler ne zaman gelecek? İşte kesinti programı

İzmir elektrik kesintisi programı açıklandı: GDZ Elektrik, 5 Kasım Perşembe günü Bornova, Buca, Karşıyaka, Konak ve Karabağlar’ın da aralarında bulunduğu 19 ilçenin belirli mahallelerinde, bazı bölgelerde sekiz saate ulaşan kesintiler planlandığını duyurdu. İzmir’de elektrikler ne zaman gelecek, hangi mahallede kesinti kaç saat sürecek? İşte ilçe ve mahallelere göre kesinti başlangıç saatleri ile elektriklerin yeniden verilmesinin planlandığı saatler.