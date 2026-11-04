İlk sahur ne zaman? 2027 Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak? Diyanet takvimi
2027 Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ilk sahura hangi gece kalkılacak? Diyanet İşleri Başkanlığının dini günler takvimine göre ilk oruç 8 Şubat Pazartesi günü tutulacak. İlk teravih ve sahurdan Kadir Gecesi’ne, arefe gününden Ramazan Bayramı’na kadar merak edilen tüm tarihler, 2027 Ramazan takviminde bir araya geliyor.
2027 Ramazan başlangıcı, Diyanet İşleri Başkanlığının dini günler takvimine göre 8 Şubat Pazartesi gününe denk geliyor. İlk sahura 7 Şubat’ı 8 Şubat’a bağlayan gece kalkılacak, Ramazan Bayramı ise 9 Mart’ta başlayacak.
2027 Ramazan başlangıcı hangi gün?
Diyanet İşleri Başkanlığının yayımladığı takvime göre 2027 Ramazan başlangıcı 8 Şubat Pazartesi olacak. Ramazan ayının ilk orucu aynı gün tutulacak.
İlk teravih namazı 7 Şubat Pazar akşamı kılınacak. İlk oruç için 7 Şubat Pazar gününü 8 Şubat Pazartesi gününe bağlayan gece sahura kalkılacak.
İlk sahur, teravih ve oruç tarihleri
Ramazan ayının başlangıcındaki ibadet takvimi şöyle:
- İlk teravih: 7 Şubat 2027 Pazar akşamı.
- İlk sahur: 7 Şubat’ı 8 Şubat’a bağlayan gece.
- İlk oruç: 8 Şubat 2027 Pazartesi.
Kadir Gecesi ne zaman?
Kadir Gecesi, 5 Mart 2027 Cuma gecesi idrak edilecek. Ramazan ayının son orucu ise Ramazan Bayramı arefesi olan 8 Mart Pazartesi günü tutulacak.
Ramazan Bayramı hangi tarihlere denk geliyor?
Ramazan Bayramı, 9 Mart 2027 Salı günü başlayacak. Üç gün sürecek bayramın takvimi şöyle:
- 1. gün: 9 Mart 2027 Salı.
- 2. gün: 10 Mart 2027 Çarşamba.
- 3. gün: 11 Mart 2027 Perşembe.
Böylece 8 Şubat’ta başlayacak oruç dönemi 8 Mart’ta tamamlanacak; Ramazan Bayramı 11 Mart Perşembe günü sona erecek.
2027 dini günler listesi
- 4 Ocak Pazartesi: Miraç Kandili
- 22 Ocak Cuma: Berat Kandili
- 8 Şubat Pazartesi: Ramazan başlangıcı
- 5 Mart Cuma: Kadir Gecesi
- 8 Mart Pazartesi: Ramazan Bayramı arefesi
- 9 Mart Salı: Ramazan Bayramı 1. gün
- 10 Mart Çarşamba: Ramazan Bayramı 2. gün
- 11 Mart Perşembe: Ramazan Bayramı 3. gün
- 15 Mayıs Cumartesi: Kurban Bayramı arefesi
- 16 Mayıs Pazar: Kurban Bayramı 1. gün
- 17 Mayıs Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün
- 18 Mayıs Salı: Kurban Bayramı 3. gün
- 19 Mayıs Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün
- 6 Haziran Pazar: Hicri yılbaşı
- 15 Haziran Salı: Aşure Günü
- 13 Ağustos Cuma: Mevlit Kandili
- 29 Kasım Pazartesi: Üç ayların başlangıcı
- 2 Aralık Perşembe: Regaip Kandili
- 24 Aralık Cuma: Miraç Kandili