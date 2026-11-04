ABD seçimleri sonrası petrol yüzde 9 geriledi: Gözler benzin ve motorin indiriminde
Brent petrol fiyatı, ABD’deki ara seçimlerin ardından yaklaşık yüzde 9 düşerek 94,28 dolara gerilerken, petrol piyasasındaki düşüşün Türkiye’de benzin ve motorin fiyatlarına yansıyıp yansımayacağı merak konusu oldu. Washington’ın Orta Doğu politikasına ilişkin belirsizlik ve diplomatik temasların etkilediği fiyat hareketinde gözler akaryakıta olası indirime çevrildi. Peki petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından benzin ve motorine indirim gelecek mi? İşte 4 Kasım 2026 akaryakıt piyasalarındaki son durum ve fiyatlar...
Brent petrol fiyatı, uluslararası vadeli piyasalarda bugün saat 19.53 itibarıyla önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 9 gerileyerek varil başına 94,28 dolar oldu. Düşüşte, ABD’deki ara seçimlerin ardından Washington’ın Orta Doğu’da izleyeceği politikaya ilişkin belirsizlik etkili oldu.
Brent petrol ve WTI fiyatlarında düşüş
Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı da geriledi. İki petrol türünün vadeli piyasalardaki fiyatları şöyle gerçekleşti:
- Brent petrolün ocak vadeli varil fiyatı: Yaklaşık yüzde 9 düşüşle 94,28 dolar.
- WTI ham petrolün aralık vadeli varil fiyatı: Yüzde 7,95 düşüşle 88,45 dolar.
ABD ara seçimlerinin ardından gözler Washington’da
ABD’de seçmenler, valilikler ve diğer yerel görevlerin yanı sıra Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı ve Senatodaki 100 sandalyenin 35’i için oy kullandı. Resmî olmayan sonuçlara göre Demokratların Kongrenin iki kanadında da çoğunluğu elde ettiği görülüyor.
Bu tablonun, ABD Başkanı Donald Trump’ın görev süresinin kalan bölümünde politikalarını hayata geçirmesini zorlaştırabileceği değerlendiriliyor. Petrol piyasalarında ise Washington’ın İran’a yönelik atacağı adımlar takip ediliyor.
Benzin ve motorine indirim gelecek mi?
Brent petrolde yaşanan gerilemenin ardından gözler akaryakıt fiyatlarında yaşanacak gelişmelere çevrildi. Araç sahipleri 94 dolara gerileyen brent petrolün benzin ve motorinde pompaya indirim olarak yansıyıp yansımayacağını araştırırken, henüz indirim konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.
JD Vance seçim yenilgisini savaşa bağladı
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Cumhuriyetçilerin ara seçimlerdeki yenilgisini İran ile devam eden savaşa bağladı. Vance, çatışmaya yönelik seçmen tepkisinin daha önce Trump’ı destekleyenleri Demokratlara yönelttiğini söyledi.
X hesabından yaptığı açıklamada “Kaybetmemizin nedeni savaş.” ifadesini kullanan Vance, seçim sonucunda savaşın etkisine işaret etti.
Taraflar arasındaki diplomatik temasların sürmesi de petrol fiyatları üzerindeki aşağı yönlü baskıyı artırdı.
Dün LPG'ye zammı pompaya yansımıştı
LPG'nin litre fiyatına 3 Kasım 2026 Salı günü itibarıyla 9,50 TL zam geldi. Gece yarısından itibaren geçerli olan artışın ardından otogaz fiyatları 50 TL’yi aştı.
İstanbul Avrupa Yakası'nda 41,20 TL olan LPG'nin litre fiyatı 50,70 TL'ye yükselirken Ankara'da 41,29 TL'den 50,79 TL'ye çıktı. İstanbul Anadolu Yakası'nda ise otogazın litresi 40,60 TL'den 50,10 TL'ye ulaştı.
Böylece otogaz fiyatlarında yaklaşık yüzde 23 oranında artış yaşandı.
Kasım ayıyla birlikte benzin ve motorine zam gelmişti
Kasım ayının ilk günlerinde akaryakıt fiyatlarında peş peşe artışlar yaşandı. 1 Kasım 2026 tarihinde benzinin litre fiyatına 4,10 TL, motorinin litre fiyatına ise 3,60 TL zam yapılmıştı.
3 Kasım'da LPG'ye gelen 9,50 TL'lik zammın yanı sıra İstanbul Avrupa Yakası ve Ankara'da benzinin litre fiyatı 10 kuruş yükseldi. Motorin fiyatlarında ise yeni bir değişiklik kaydedilmedi.
Akaryakıt fiyatları - 4 Kasım 2026
4 Kasım Salı günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatları şöyle:
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin litre fiyatı: 80,50 TL
Motorin litre fiyatı: 100.50 TL
LPG litre fiyatı: 50,70 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Bir litre benzin fiyatı: 80,30 TL
Bir litre motorin fiyatı: 100,30 TL
Bir litre LPG fiyatı: 50,10 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 81,50 TL
Motorin litre fiyatı: 101,60 TL
LPG litre fiyatı: 50,79 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 81,70 TL
Motorin litre fiyatı: 101,90 TL
LPG litre fiyatı: 50,70 TL