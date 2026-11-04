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ABD seçimleri sonrası petrol yüzde 9 geriledi: Gözler benzin ve motorin indiriminde

ABD seçimleri sonrası petrol yüzde 9 geriledi: Gözler benzin ve motorin indiriminde

21:10, 04/11/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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ABD seçimleri sonrası petrol yüzde 9 geriledi: Gözler benzin ve motorin indiriminde

Brent petrol fiyatı, ABD’deki ara seçimlerin ardından yaklaşık yüzde 9 düşerek 94,28 dolara gerilerken, petrol piyasasındaki düşüşün Türkiye’de benzin ve motorin fiyatlarına yansıyıp yansımayacağı merak konusu oldu. Washington’ın Orta Doğu politikasına ilişkin belirsizlik ve diplomatik temasların etkilediği fiyat hareketinde gözler akaryakıta olası indirime çevrildi. Peki petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından benzin ve motorine indirim gelecek mi? İşte 4 Kasım 2026 akaryakıt piyasalarındaki son durum ve fiyatlar...

Brent petrol fiyatı, uluslararası vadeli piyasalarda bugün saat 19.53 itibarıyla önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 9 gerileyerek varil başına 94,28 dolar oldu. Düşüşte, ABD’deki ara seçimlerin ardından Washington’ın Orta Doğu’da izleyeceği politikaya ilişkin belirsizlik etkili oldu.

Brent petrol fiyatı, uluslararası vadeli piyasalarda bugün saat 19.53 itibarıyla önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 9 gerileyerek varil başına 94,28 dolar oldu. Düşüşte, ABD’deki ara seçimlerin ardından Washington’ın Orta Doğu’da izleyeceği politikaya ilişkin belirsizlik etkili oldu.

Brent petrol ve WTI fiyatlarında düşüş

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı da geriledi. İki petrol türünün vadeli piyasalardaki fiyatları şöyle gerçekleşti:


- Brent petrolün ocak vadeli varil fiyatı: Yaklaşık yüzde 9 düşüşle 94,28 dolar.

- WTI ham petrolün aralık vadeli varil fiyatı: Yüzde 7,95 düşüşle 88,45 dolar.

Brent petrol ve WTI fiyatlarında düşüşAynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı da geriledi. İki petrol türünün vadeli piyasalardaki fiyatları şöyle gerçekleşti:- Brent petrolün ocak vadeli varil fiyatı: Yaklaşık yüzde 9 düşüşle 94,28 dolar.- WTI ham petrolün aralık vadeli varil fiyatı: Yüzde 7,95 düşüşle 88,45 dolar.

ABD ara seçimlerinin ardından gözler Washington’da

ABD’de seçmenler, valilikler ve diğer yerel görevlerin yanı sıra Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı ve Senatodaki 100 sandalyenin 35’i için oy kullandı. Resmî olmayan sonuçlara göre Demokratların Kongrenin iki kanadında da çoğunluğu elde ettiği görülüyor.


Bu tablonun, ABD Başkanı Donald Trump’ın görev süresinin kalan bölümünde politikalarını hayata geçirmesini zorlaştırabileceği değerlendiriliyor. Petrol piyasalarında ise Washington’ın İran’a yönelik atacağı adımlar takip ediliyor.

ABD ara seçimlerinin ardından gözler Washington’daABD’de seçmenler, valilikler ve diğer yerel görevlerin yanı sıra Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı ve Senatodaki 100 sandalyenin 35’i için oy kullandı. Resmî olmayan sonuçlara göre Demokratların Kongrenin iki kanadında da çoğunluğu elde ettiği görülüyor.Bu tablonun, ABD Başkanı Donald Trump’ın görev süresinin kalan bölümünde politikalarını hayata geçirmesini zorlaştırabileceği değerlendiriliyor. Petrol piyasalarında ise Washington’ın İran’a yönelik atacağı adımlar takip ediliyor.

Benzin ve motorine indirim gelecek mi?


Brent petrolde yaşanan gerilemenin ardından gözler akaryakıt fiyatlarında yaşanacak gelişmelere çevrildi. Araç sahipleri 94 dolara gerileyen brent petrolün benzin ve motorinde pompaya indirim olarak yansıyıp yansımayacağını araştırırken, henüz indirim konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.

Benzin ve motorine indirim gelecek mi?Brent petrolde yaşanan gerilemenin ardından gözler akaryakıt fiyatlarında yaşanacak gelişmelere çevrildi. Araç sahipleri 94 dolara gerileyen brent petrolün benzin ve motorinde pompaya indirim olarak yansıyıp yansımayacağını araştırırken, henüz indirim konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.

JD Vance seçim yenilgisini savaşa bağladı

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Cumhuriyetçilerin ara seçimlerdeki yenilgisini İran ile devam eden savaşa bağladı. Vance, çatışmaya yönelik seçmen tepkisinin daha önce Trump’ı destekleyenleri Demokratlara yönelttiğini söyledi.


X hesabından yaptığı açıklamada “Kaybetmemizin nedeni savaş.” ifadesini kullanan Vance, seçim sonucunda savaşın etkisine işaret etti.


Taraflar arasındaki diplomatik temasların sürmesi de petrol fiyatları üzerindeki aşağı yönlü baskıyı artırdı.

JD Vance seçim yenilgisini savaşa bağladıABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Cumhuriyetçilerin ara seçimlerdeki yenilgisini İran ile devam eden savaşa bağladı. Vance, çatışmaya yönelik seçmen tepkisinin daha önce Trump’ı destekleyenleri Demokratlara yönelttiğini söyledi.X hesabından yaptığı açıklamada “Kaybetmemizin nedeni savaş.” ifadesini kullanan Vance, seçim sonucunda savaşın etkisine işaret etti.Taraflar arasındaki diplomatik temasların sürmesi de petrol fiyatları üzerindeki aşağı yönlü baskıyı artırdı.


Dün LPG'ye zammı pompaya yansımıştı


LPG'nin litre fiyatına 3 Kasım 2026 Salı günü itibarıyla 9,50 TL zam geldi. Gece yarısından itibaren geçerli olan artışın ardından otogaz fiyatları 50 TL’yi aştı.


İstanbul Avrupa Yakası'nda 41,20 TL olan LPG'nin litre fiyatı 50,70 TL'ye yükselirken Ankara'da 41,29 TL'den 50,79 TL'ye çıktı. İstanbul Anadolu Yakası'nda ise otogazın litresi 40,60 TL'den 50,10 TL'ye ulaştı.


Böylece otogaz fiyatlarında yaklaşık yüzde 23 oranında artış yaşandı.


Dün LPG'ye zammı pompaya yansımıştıLPG'nin litre fiyatına 3 Kasım 2026 Salı günü itibarıyla 9,50 TL zam geldi. Gece yarısından itibaren geçerli olan artışın ardından otogaz fiyatları 50 TL’yi aştı.İstanbul Avrupa Yakası'nda 41,20 TL olan LPG'nin litre fiyatı 50,70 TL'ye yükselirken Ankara'da 41,29 TL'den 50,79 TL'ye çıktı. İstanbul Anadolu Yakası'nda ise otogazın litresi 40,60 TL'den 50,10 TL'ye ulaştı.Böylece otogaz fiyatlarında yaklaşık yüzde 23 oranında artış yaşandı.


Kasım ayıyla birlikte benzin ve motorine zam gelmişti


Kasım ayının ilk günlerinde akaryakıt fiyatlarında peş peşe artışlar yaşandı. 1 Kasım 2026 tarihinde benzinin litre fiyatına 4,10 TL, motorinin litre fiyatına ise 3,60 TL zam yapılmıştı.


3 Kasım'da LPG'ye gelen 9,50 TL'lik zammın yanı sıra İstanbul Avrupa Yakası ve Ankara'da benzinin litre fiyatı 10 kuruş yükseldi. Motorin fiyatlarında ise yeni bir değişiklik kaydedilmedi.


Kasım ayıyla birlikte benzin ve motorine zam gelmiştiKasım ayının ilk günlerinde akaryakıt fiyatlarında peş peşe artışlar yaşandı. 1 Kasım 2026 tarihinde benzinin litre fiyatına 4,10 TL, motorinin litre fiyatına ise 3,60 TL zam yapılmıştı.3 Kasım'da LPG'ye gelen 9,50 TL'lik zammın yanı sıra İstanbul Avrupa Yakası ve Ankara'da benzinin litre fiyatı 10 kuruş yükseldi. Motorin fiyatlarında ise yeni bir değişiklik kaydedilmedi.

Akaryakıt fiyatları - 4 Kasım 2026


4 Kasım Salı günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatları şöyle:


İstanbul Avrupa Yakası


Benzin litre fiyatı: 80,50 TL


Motorin litre fiyatı: 100.50 TL


LPG litre fiyatı: 50,70 TL


İstanbul Anadolu Yakası


Bir litre benzin fiyatı: 80,30 TL


Bir litre motorin fiyatı: 100,30 TL


Bir litre LPG fiyatı: 50,10 TL


Ankara


Benzin litre fiyatı: 81,50 TL


Motorin litre fiyatı: 101,60 TL


LPG litre fiyatı: 50,79 TL


İzmir


Benzin litre fiyatı: 81,70 TL


Motorin litre fiyatı: 101,90 TL


LPG litre fiyatı: 50,70 TL

Akaryakıt fiyatları - 4 Kasım 20264 Kasım Salı günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatları şöyle:İstanbul Avrupa YakasıBenzin litre fiyatı: 80,50 TLMotorin litre fiyatı: 100.50 TLLPG litre fiyatı: 50,70 TLİstanbul Anadolu YakasıBir litre benzin fiyatı: 80,30 TLBir litre motorin fiyatı: 100,30 TLBir litre LPG fiyatı: 50,10 TLAnkaraBenzin litre fiyatı: 81,50 TLMotorin litre fiyatı: 101,60 TLLPG litre fiyatı: 50,79 TLİzmirBenzin litre fiyatı: 81,70 TLMotorin litre fiyatı: 101,90 TLLPG litre fiyatı: 50,70 TL
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