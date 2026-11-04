ABD ara seçimlerinin ardından gözler Washington’da

ABD’de seçmenler, valilikler ve diğer yerel görevlerin yanı sıra Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı ve Senatodaki 100 sandalyenin 35’i için oy kullandı. Resmî olmayan sonuçlara göre Demokratların Kongrenin iki kanadında da çoğunluğu elde ettiği görülüyor.





Bu tablonun, ABD Başkanı Donald Trump’ın görev süresinin kalan bölümünde politikalarını hayata geçirmesini zorlaştırabileceği değerlendiriliyor. Petrol piyasalarında ise Washington’ın İran’a yönelik atacağı adımlar takip ediliyor.