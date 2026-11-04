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CTE İNFAZ KORUMA MEMUR KPSS TABAN PUANI 2026: Gardiyanlık için kaç puan gerekiyor? 70 puan yeterli mi? KPSSP3, KPSSP93 ve KPSSP94 puan şartları

CTE İNFAZ KORUMA MEMUR KPSS TABAN PUANI 2026: Gardiyanlık için kaç puan gerekiyor? 70 puan yeterli mi? KPSSP3, KPSSP93 ve KPSSP94 puan şartları

18:16, 04/11/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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CTE İNFAZ KORUMA MEMUR KPSS TABAN PUANI 2026: Gardiyanlık için kaç puan gerekiyor? 70 puan yeterli mi? KPSSP3, KPSSP93 ve KPSSP94 puan şartları

İnfaz koruma memuru KPSS taban puanı 2026, ceza infaz kurumlarında görev almak isteyen adayların gündeminde yer alıyor. Peki, gardiyanlık başvurusu için 70 puan yeterli mi, lisans mezunlarının KPSSP3 puanı kaç olmalı? Başvuruda aranan asgari puan ile alımlarda oluşan taban puan farklılık gösterirken, adayların mezuniyet düzeyine uygun puan türünü ve ilan koşullarını karşılaması gerekiyor. İşte KPSSP3, KPSSP93 ve KPSSP94 puan türleri ile e-Devlet başvuru sürecine ilişkin ayrıntılar…

 İnfaz koruma memuru KPSS taban puanı 2026 için araştırılırken, başvuruda aranan en az 70 puan şartı ile alımlarda oluşan taban puan arasındaki fark önem taşıyor. Lisans mezunları KPSSP3 puanıyla başvuru yapabilirken, 2026 alımının başvuru takvimi henüz açıklanmadı.


Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) 2026-KPSS Lisans sonuçlarını açıklamasının ardından, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) bünyesinde çalışmak isteyen adaylar için infaz koruma memuru KPSS taban puanı 2026 başlığı öne çıktı. İnfaz koruma memuru alımına ilişkin kadrolar ve başvuru tarihleri henüz duyurulmadı.

&nbsp;İnfaz koruma memuru KPSS taban puanı 2026 için araştırılırken, başvuruda aranan en az 70 puan şartı ile alımlarda oluşan taban puan arasındaki fark önem taşıyor. Lisans mezunları KPSSP3 puanıyla başvuru yapabilirken, 2026 alımının başvuru takvimi henüz açıklanmadı.Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) 2026-KPSS Lisans sonuçlarını açıklamasının ardından, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) bünyesinde çalışmak isteyen adaylar için infaz koruma memuru KPSS taban puanı 2026 başlığı öne çıktı. İnfaz koruma memuru alımına ilişkin kadrolar ve başvuru tarihleri henüz duyurulmadı.

İnfaz koruma memuru başvurusunda hangi KPSS puanı kullanılıyor?


Gardiyan olarak da bilinen infaz koruma memurluğuna başvurularda, adayların mezuniyet düzeylerine uygun KPSS puan türünü kullanmaları gerekiyor. Başvurularda belirtilen asgari puan şartı 70 olmakla birlikte, 2026 alımının kesin koşulları yayımlanacak duyuruyla netleşecek.


Mezuniyet düzeylerine göre kullanılan puan türleri şöyle:


Lisans mezunları: KPSSP3


Ön lisans mezunları: KPSSP93


Ortaöğretim mezunları: KPSSP94


Başvuru koşulları arasında kamu haklarından mahrum bulunmamak da yer alıyor. Adayların puan şartının yanı sıra alım duyurusunda belirtilen diğer koşulları da karşılaması gerekiyor.

İnfaz koruma memuru başvurusunda hangi KPSS puanı kullanılıyor?Gardiyan olarak da bilinen infaz koruma memurluğuna başvurularda, adayların mezuniyet düzeylerine uygun KPSS puan türünü kullanmaları gerekiyor. Başvurularda belirtilen asgari puan şartı 70 olmakla birlikte, 2026 alımının kesin koşulları yayımlanacak duyuruyla netleşecek.Mezuniyet düzeylerine göre kullanılan puan türleri şöyle:Lisans mezunları: KPSSP3Ön lisans mezunları: KPSSP93Ortaöğretim mezunları: KPSSP94Başvuru koşulları arasında kamu haklarından mahrum bulunmamak da yer alıyor. Adayların puan şartının yanı sıra alım duyurusunda belirtilen diğer koşulları da karşılaması gerekiyor.

İnfaz koruma memuru alımı başvuruları ne zaman başlayacak?


2026 yılı infaz koruma memuru alımı için başvuru başlangıç ve bitiş tarihleri henüz açıklanmadı. Başvuru takvimi ve kadro bilgileri, Adalet Bakanlığının yayımlayacağı duyuruyla belli olacak.


Başvurular, süreç açıldığında e-Devlet üzerindeki “Adalet Bakanlığı/İş Başvuru” ekranından yapılacak. Adayların başvuru öncesinde ilan edilen mezuniyet, puan türü ve diğer özel şartları kontrol etmesi gerekecek.



İnfaz koruma memuru alımı başvuruları ne zaman başlayacak?2026 yılı infaz koruma memuru alımı için başvuru başlangıç ve bitiş tarihleri henüz açıklanmadı. Başvuru takvimi ve kadro bilgileri, Adalet Bakanlığının yayımlayacağı duyuruyla belli olacak.Başvurular, süreç açıldığında e-Devlet üzerindeki “Adalet Bakanlığı/İş Başvuru” ekranından yapılacak. Adayların başvuru öncesinde ilan edilen mezuniyet, puan türü ve diğer özel şartları kontrol etmesi gerekecek.

KPSSP3 puanı nasıl hesaplanıyor?


Lisans mezunlarının infaz koruma memurluğu başvurularında kullandığı KPSSP3 puanı, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin yüzde 50’şer ağırlığıyla hesaplanıyor. Bu puan türü, lisans düzeyindeki B grubu kadrolara merkezi yerleştirmelerde de kullanılıyor.


KPSSP3 puanına sahip olmak, her kadroya başvuru hakkı sağlamıyor. Adayların ilgili ilanda belirtilen mezuniyet ve diğer nitelik şartlarını da taşıması gerekiyor.

KPSSP3 puanı nasıl hesaplanıyor?Lisans mezunlarının infaz koruma memurluğu başvurularında kullandığı KPSSP3 puanı, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin yüzde 50’şer ağırlığıyla hesaplanıyor. Bu puan türü, lisans düzeyindeki B grubu kadrolara merkezi yerleştirmelerde de kullanılıyor.KPSSP3 puanına sahip olmak, her kadroya başvuru hakkı sağlamıyor. Adayların ilgili ilanda belirtilen mezuniyet ve diğer nitelik şartlarını da taşıması gerekiyor.
Başlıklar :infaz koruma memurugardiyankpssCTEmemur alımı
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