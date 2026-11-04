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Fenerbahçe Liverpool hangi kanalda saat kaçta? FB Liverpool şifresiz kanalda mı canlı izlenebilecek mi? Muhtemel 11 ve yayın detayları

Fenerbahçe Liverpool hangi kanalda saat kaçta? FB Liverpool şifresiz kanalda mı canlı izlenebilecek mi? Muhtemel 11 ve yayın detayları

18:16, 04/11/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 18:24, 04/11/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Fenerbahçe Liverpool hangi kanalda saat kaçta? FB Liverpool şifresiz kanalda mı canlı izlenebilecek mi? Muhtemel 11 ve yayın detayları

Fenerbahçe-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayımlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında oynanacak mücadele, 4 Kasım Çarşamba saat 20.45’te Chobani Stadı’nda başlayacak ve TRT 1’den şifresiz ekranlara gelecek. Sarı-lacivertliler puanını 5’e çıkarmayı hedeflerken Dirk Kuyt eski takımına rakip olacak. İşte karşılaşmanın yayın bilgileri, Fenerbahçe’deki eksikler ve maç öncesi öne çıkan istatistikler.

Fenerbahçe-Liverpool maçı, 4 Kasım Çarşamba saat 20.45’te başlayacak ve TRT 1’den şifresiz yayımlanacak. Şampiyonlar Ligi’nde puanını 5’e yükseltmek isteyen sarı-lacivertlilerde iki oyuncu sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Fenerbahçe-Liverpool maçı, 4 Kasım Çarşamba saat 20.45’te başlayacak ve TRT 1’den şifresiz yayımlanacak. Şampiyonlar Ligi’nde puanını 5’e yükseltmek isteyen sarı-lacivertlilerde iki oyuncu sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Fenerbahçe-Liverpool maçı ne zaman, hangi kanalda?

Fenerbahçe-Liverpool maçı, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında 4 Kasım Çarşamba akşamı İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki Chobani Stadı’nda oynanacak. Teknik sorumlu Dirk Kuyt yönetimindeki Fenerbahçe, İngiliz temsilcisini yenerek play-off hedefi için avantaj elde etmeyi amaçlıyor.


Karşılaşmanın programı ve hakem kadrosu şöyle:

- Tarih: 4 Kasım Çarşamba

- Başlama saati: 20.45

- Stat: Chobani Stadı, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi

- Canlı yayın: TRT 1, şifresiz

- Hakem: Clement Turpin

- Yardımcı hakemler: Nicolas Danos ve Benjamin Pages

Fenerbahçe-Liverpool maçı ne zaman, hangi kanalda?Fenerbahçe-Liverpool maçı, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında 4 Kasım Çarşamba akşamı İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki Chobani Stadı’nda oynanacak. Teknik sorumlu Dirk Kuyt yönetimindeki Fenerbahçe, İngiliz temsilcisini yenerek play-off hedefi için avantaj elde etmeyi amaçlıyor.Karşılaşmanın programı ve hakem kadrosu şöyle:- Tarih: 4 Kasım Çarşamba- Başlama saati: 20.45- Stat: Chobani Stadı, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi- Canlı yayın: TRT 1, şifresiz- Hakem: Clement Turpin- Yardımcı hakemler: Nicolas Danos ve Benjamin Pages

Fenerbahçe’de iki oyuncu forma giyemeyecek

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Marco Asensio ve Nathan Ake, Liverpool karşısında görev alamayacak. Göztepe maçında sakatlanan Kojo Oppong’un durumu ise maç saatinde netleşecek.

Fenerbahçe’de iki oyuncu forma giyemeyecekSarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Marco Asensio ve Nathan Ake, Liverpool karşısında görev alamayacak. Göztepe maçında sakatlanan Kojo Oppong’un durumu ise maç saatinde netleşecek.

Hedef ilk üç maçın ardından puanı 5’e çıkarmak

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde geride kalan üç karşılaşmada 2 puan topladı. Sarı-lacivertliler, turnuvadaki son maçında sahasında Slavia Prag karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen mücadeleden 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.


Süper Lig’de de üst üste iki mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, Liverpool karşısında kazanarak Şampiyonlar Ligi’ndeki puanını 5’e yükseltmek istiyor.

Hedef ilk üç maçın ardından puanı 5’e çıkarmakFenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde geride kalan üç karşılaşmada 2 puan topladı. Sarı-lacivertliler, turnuvadaki son maçında sahasında Slavia Prag karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen mücadeleden 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.Süper Lig’de de üst üste iki mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, Liverpool karşısında kazanarak Şampiyonlar Ligi’ndeki puanını 5’e yükseltmek istiyor.

Dirk Kuyt eski takımına karşı

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Dirk Kuyt, futbolculuk döneminde formasını giydiği Liverpool’a bu kez rakip olarak sahaya çıkacak. İngiliz ekibinde 2006-2012 yılları arasında oynayan Kuyt, 2012’de Fenerbahçe’ye transfer olmuş ve sarı-lacivertli takımda üç yıl görev yapmıştı.

Dirk Kuyt eski takımına karşıFenerbahçe Teknik Sorumlusu Dirk Kuyt, futbolculuk döneminde formasını giydiği Liverpool’a bu kez rakip olarak sahaya çıkacak. İngiliz ekibinde 2006-2012 yılları arasında oynayan Kuyt, 2012’de Fenerbahçe’ye transfer olmuş ve sarı-lacivertli takımda üç yıl görev yapmıştı.


Şampiyonlar Ligi’nde 44. karşılaşma

Fenerbahçe, Liverpool karşısında UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki 44. maçına çıkacak. Sarı-lacivertlilerin önceki 43 karşılaşmadaki istatistikleri şöyle:


- Galibiyet: 11

- Beraberlik: 8

- Mağlubiyet: 24

- Atılan gol: 45

- Yenilen gol: 79


Liverpool ile ilk kez karşılaşacak Fenerbahçe, İngiliz takımlarına karşı oynadığı 24 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertli ekipte maç öncesinde durumu belirsiz olan Kojo Oppong hakkındaki karar, karşılaşma saatinde belli olacak.


Şampiyonlar Ligi’nde 44. karşılaşmaFenerbahçe, Liverpool karşısında UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki 44. maçına çıkacak. Sarı-lacivertlilerin önceki 43 karşılaşmadaki istatistikleri şöyle:- Galibiyet: 11- Beraberlik: 8- Mağlubiyet: 24- Atılan gol: 45- Yenilen gol: 79Liverpool ile ilk kez karşılaşacak Fenerbahçe, İngiliz takımlarına karşı oynadığı 24 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertli ekipte maç öncesinde durumu belirsiz olan Kojo Oppong hakkındaki karar, karşılaşma saatinde belli olacak.

Fenerbahçe'nin Liverpool maçı muhtemel 11'i


Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Guendouzi, Brown, Kante, İsmail, İrfan Can, Oğuz, Nene, Vedat.

 


Fenerbahçe'nin Liverpool maçı muhtemel 11'iFenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Guendouzi, Brown, Kante, İsmail, İrfan Can, Oğuz, Nene, Vedat.&nbsp;
Başlıklar :fenerbahçeliverpooluefa şampiyonlar ligicanlı yayınfutbol
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