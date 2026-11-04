BELEDİYELERDE KPSS ŞARTSIZ İŞÇİ ALIMI 2026: Hangi mesleklerde personel alımı olacak? Başvurular ne zaman? İşte kadrolar ve başvuru şartları

Asgari ücret 2027'de ne kadar olacak? Yüzde kaç zam gelecek? Olası rakamlar ortaya çıktı

2027 asgari ücret zammı ne kadar olacak, komisyon toplantıları ne zaman başlayacak? Ekonomist Muhammed Bayram’ın yüzde 30 artış beklediği yeni asgari ücret için yüzde 25 zam senaryosunda yaklaşık 35 bin 100 lira, yüzde 27 zam senaryosunda ise 35 bin 655 lira öne çıkarken, aralık ayında yapılması beklenen görüşmelerin kesin tarihleri ve uygulanacak zam oranı henüz belli olmadı.