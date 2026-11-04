BELEDİYELERDE KPSS ŞARTSIZ İŞÇİ ALIMI 2026: Hangi mesleklerde personel alımı olacak? Başvurular ne zaman? İşte kadrolar ve başvuru şartları
KPSS şartsız belediye işçi alımı ilanları, farklı eğitim düzeylerinden adaylara temizlik görevlisi, şoför, büro işçisi, teknisyen ve mühendis gibi çok sayıda meslekte başvuru imkânı sunuyor. Belediyeler ve belediye şirketlerinde çalışmak isteyenler için hangi illerde alım yapıldığı, kadrolara göre aranan şartlar, gerekli belgeler ve başvuru tarihleri İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlarda yer alıyor.
KPSS şartsız belediye işçi alımı ilanlarında temizlik görevlisinden mühendise kadar farklı meslek grupları için personel aranıyor. İlkokuldan üniversiteye farklı eğitim düzeylerine yönelik ilanlarda başvuru tarihleri ve özel şartlar değişiyor.
Türkiye genelinde belediyeler ve belediye şirketleri bünyesinde çalıştırılmak üzere KPSS şartsız belediye işçi alımı ilanları yayımlandı. Personel ihtiyacını karşılamaya yönelik alımlarda adayların, başvuracakları kadronun eğitim, yaş ve mesleki yeterlilik şartlarını taşıması gerekiyor.
İlanlarda Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanı istenmiyor. Başvuru takvimi, gerekli belgeler ve başvurunun nasıl yapılacağı ise her ilanda ayrı ayrı belirtiliyor.
Hangi meslek gruplarında alım yapılacak?
Alımlar; temizlik, ulaşım, teknik hizmetler, sağlık ve eğitim gibi farklı çalışma alanlarını kapsıyor. Personel aranan meslek grupları şöyle:
Temizlik ve çevre temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi.
Beden işçisi, büro işçisi, şoför, kamyon ve otobüs şoförü.
Aşçı, garson, kasap, fırıncı ve mezbaha işçisi.
İş makinesi, kepçe ve forklift operatörü.
Elektrikçi, teknisyen, tesisatçı, kaynakçı, marangoz ve inşaat ustası.
Park ve bahçe işçisi, bahçıvan, bakım ve onarım personeli.
Hemşire, öğretmen, mühendis ve veteriner sağlık teknikeri.
İtfaiye destek personeli.
İşçi alımı yapılacak iller hangileri?
İlanların bulunduğu iller arasında İstanbul, Ankara, Manisa, İzmir, Aydın, Mersin, Denizli, Erzurum, Muğla, Bursa, Yalova, Edirne, Çanakkale ve Sakarya yer alıyor.
Düzce, Zonguldak, Ordu, Gaziantep, Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Burdur, Kocaeli, Afyonkarahisar, Antalya, Eskişehir, Bartın ve Çankırı da listede bulunuyor.
Alım yapılacağı belirtilen diğer iller ise Konya, Kastamonu, Kırşehir, Aksaray, Çorum, Yozgat, Kayseri, Adana, Sivas, Malatya, Artvin, Ardahan, Van ve Hakkari olarak sıralanıyor.
Başvuru için hangi şartlar aranıyor?
KPSS puanı şartı bulunmayan ilanlarda adayların karşılaması gereken genel koşullar şunlar:
Türk vatandaşı olmak.
Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
Başvurulan kadronun yaş, eğitim ve mesleki şartlarını taşımak.
Erkek adaylar için askerlikle ilgili şartları karşılamak.
İlanda belirtilen diğer özel koşulları sağlamak.
İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite mezunlarına yönelik ilanlar bulunuyor. Eğitim düzeyi ve mesleki yeterlilik koşulları, başvurulacak işe göre farklılaşıyor.
Başvuru tarihleri ve belgeler nereden öğrenilecek?
Alımlar için ortak bir başvuru takvimi bulunmuyor; her belediyenin başvuru tarihleri farklılık gösteriyor. Adayların son başvuru gününü, başvuru yöntemini ve istenen belgeleri ilgili ilandan kontrol etmesi gerekiyor.
İlanlar, Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) internet sitesindeki “Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı İlanları” bölümünden incelenebiliyor. Başvurular, ilgili ilanda açıklanan yöntem doğrultusunda yapılacak.