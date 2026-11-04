Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi puanı kaç, kaçıncı sırada? Liverpool maçı sonrası puan tablosu
22:40, 04/11/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 23:06, 04/11/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında bu akşam Fenerbahçe sahasında İngiliz devi Liverpool'u sahasında konuk etti. Gol düellosunda Fenerbahçe Liverpool'u 3-2'lik skor ile geçmeyi başardı. Bu sonucun ardından futbolseverler Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi puanını ve kaçıncı sırada olduğunu araştırmaya başladı. İşte 4 Kasım 2026 Fenerbahçe'nin Devler Ligi'ndeki puanı ve sırası...
Fenerbahçe ile Liverpool arasındaki karşılaşma sona erdi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin dikkat çeken maçlarından biri olan maçı temsilcimiz Fenerbahçe 3-2'lik skor ile kazanmayı başardı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 5'e yükseltti.
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi puanı
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4’üncü hafta karşılaşmasında sahasında konuk ettiği Liverpool’u 3-2 mağlup etti. Fenerbahçe puanını 5’e yükseltirken, Liverpool 9 puanda kaldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi puan tablosu
- PSG — 12 puan
- Real Madrid — 10 puan
- Barselona — 9 puan
- Aston Villa — 9 puan
- Liverpool — 9 puan
- Sporting Lizbon — 9 puan
- Real Betis — 9 puan
- Bayern Münih — 8 puan
- Arsenal — 7 puan
- Stuttgart — 7 puan
- Como — 6 puan
- Manchester City — 6 puan
- Club Brugge — 6 puan
- İnter — 6 puan
- LASK Linz — 6 puan
- Borussia Dortmund — 6 puan
- Manchester United — 6 puan
- Galatasaray — 6 puan
- Fenerbahçe — 5 puan
- Roma — 4 puan
- Şahtar Donetsk — 4 puan
- PSV — 4 puan
- Atletico Madrid — 4 puan
- AEK — 4 puan
- Bodø/Glimt — 4 puan
- Napoli — 3 puan
- Sabah — 3 puan
- Lens — 3 puan
- RB Leipzig — 3 puan
- Villarreal — 3 puan
- Feyenoord — 3 puan
- Slavia Prag — 1 puan
- Viking — 1 puan
- Lille — 1 puan
- Porto — 0 puan
- Slovan Bratislava — 0 puan