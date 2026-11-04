İzmir elektrik kesintisi 5 Kasım 2026: GDZ İzmir elektrik kesintisi olan ilçe ve mahalleler açıklandı! Elektrikler ne zaman gelecek? İşte kesinti programı
İzmir elektrik kesintisi programı açıklandı: GDZ Elektrik, 5 Kasım Perşembe günü Bornova, Buca, Karşıyaka, Konak ve Karabağlar’ın da aralarında bulunduğu 19 ilçenin belirli mahallelerinde, bazı bölgelerde sekiz saate ulaşan kesintiler planlandığını duyurdu. İzmir’de elektrikler ne zaman gelecek, hangi mahallede kesinti kaç saat sürecek? İşte ilçe ve mahallelere göre kesinti başlangıç saatleri ile elektriklerin yeniden verilmesinin planlandığı saatler.
İzmir elektrik kesintisi programına göre 5 Kasım Perşembe günü 19 ilçede belirli mahallelerde elektrik kesilecek. GDZ Elektrik’in duyurduğu planda kesinti saatleri ilçeye ve mahalleye göre değişirken bazı bölgelerde süre sekiz saate ulaşacak.
İzmir elektrik kesintisi programını açıklayan GDZ Elektrik, 5 Kasım Perşembe günü kesinti uygulanacak ilçeleri, mahalleleri ve saat aralıklarını duyurdu. Programda en erken kesinti başlangıcı 08.30, en geç bitiş saati ise 18.00 olarak yer aldı.
Kesintiler, listedeki mahalleler için farklı zaman aralıklarında planlandı. Kesintilerin nedenine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.
İzmir’de elektrikler saat kaçta gelecek?
Elektriklerin verilmesi için planlanan saat, her kesinti kaydının bitiş saatine göre değişiyor. Aynı mahalle için birden fazla saat aralığı bulunabildiğinden ilgili kayıtların birlikte incelenmesi gerekiyor.
Aliağa
- 10.00–16.00: Örnekkent, Samurlu.
Bayındır
- 09.01–17.00: Balcılar, Çınardibi, Dernekli, Osmanlar.
Bergama
- 09.00–15.00: Bozköy, Çalıbahçe, Cevaplı, Koyuneli, Kurfallı, Sarıdere, Yenikent.
- 09.30–17.30: Terzihaliller.
Bornova
- 10.00–16.00: Rafet Paşa, Yeşilova.
Karşıyaka
- 08.30–10.30: Tuna.
- 10.00–17.00: Aksoy.
Kemalpaşa
- 09.01–17.00: Bayramlı, Kamberler, Yenikurudere.
- 10.00–12.00: Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet, Armutlu Hürriyet, Bağyurdu Yeni, Ören 75. Yıl Cumhuriyet, Sarılar, Sinancılar, Yiğitler.
Kiraz
- 09.40–17.40: Ovacık.
- 09.40–10.40: Çanakçı, Emenler, Ovacık, Pınarbaşı, Uzunköy, Veliler.
- 17.00–18.00: Çanakçı, Emenler, Ovacık, Pınarbaşı, Uzunköy, Veliler.
Menemen
- 09.00–15.00: Gölcük, Yeşil Pınar.
Ödemiş
- 09.00–17.00: Gereli, Kışla, Türkönü, Yolüstü.
- 10.00–18.00: Balabanlı, Emmioğlu, Ertuğrul, Gereli, Karakova, Ovakent, Umurbey, Yolüstü.
- 09.00–15.30: Alaşarlı, Çaylı.
Seferihisar
- 10.00–17.30: Düzce, Turgut, Ulamış.
- 10.00–12.00: Akarca.
Tire
- 09.00–16.00: Büyükkömürcü, Dündarlı, Küçükkömürcü.
- 09.30–17.30: Adnan Menderes.
Torbalı
- 09.01–17.00: Dağteke.
Urla
- 10.00–17.30: Kuşçular.
- 10.00–17.00: İçmeler.
- 09.00–17.00: Altıntaş, Sıra, Yaka, Yeni.
- 09.30–17.30: Çamlıçay.
Buca
- 09.00–13.00: Fırat, Yenigün, Kozağaç, Göksu, Yeşilbağlar.
- 13.00–17.00: Fırat.
- 09.00–16.00: Adatepe, Kuruçeşme.
Konak
- 09.00–11.00: Altıntaş.
Menderes
- 09.00–17.00: Görece Cumhuriyet.
Çiğli
- 09.00–14.00: Aydınlıkevler.
Güzelbahçe
- 09.30–15.30: Yalı.
- 10.00–16.00: Yelki.
Karabağlar
- 14.30–17.00: Ali Fuat Cebesoy.
- 10.30–12.30: Özgür, Yüzbaşı Şerafettin.
- 13.00–15.30: Devrim.
- 11.30–13.30: Bahar, Gülyaka.