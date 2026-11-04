İzmir elektrik kesintisi 5 Kasım 2026: GDZ İzmir elektrik kesintisi olan ilçe ve mahalleler açıklandı! Elektrikler ne zaman gelecek? İşte kesinti programı

BELEDİYELERDE KPSS ŞARTSIZ İŞÇİ ALIMI 2026: Hangi mesleklerde personel alımı olacak? Başvurular ne zaman? İşte kadrolar ve başvuru şartları

KPSS şartsız belediye işçi alımı ilanları, farklı eğitim düzeylerinden adaylara temizlik görevlisi, şoför, büro işçisi, teknisyen ve mühendis gibi çok sayıda meslekte başvuru imkânı sunuyor. Belediyeler ve belediye şirketlerinde çalışmak isteyenler için hangi illerde alım yapıldığı, kadrolara göre aranan şartlar, gerekli belgeler ve başvuru tarihleri İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlarda yer alıyor.