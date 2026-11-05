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Celtic Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? Orkun Kökçü Celtic maçında oynayacak mı? Muhtemel 11'ler ve canlı yayın bilgileri

Celtic Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? Orkun Kökçü Celtic maçında oynayacak mı? Muhtemel 11'ler ve canlı yayın bilgileri

00:46, 05/11/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Celtic Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? Orkun Kökçü Celtic maçında oynayacak mı? Muhtemel 11'ler ve canlı yayın bilgileri

Celtic-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi’nin dördüncü haftasında 5 Kasım 2026 Perşembe günü TSİ 23.00’te oynanacak karşılaşma TRT 1’den ekranlara gelecek; Beşiktaş’ın deplasman mücadelesi öncesinde muhtemel 11’ler, sakatlığı bulunan Fabio Miretti’nin yokluğu ve Orkun Kökçü ile Ernest Poku’nun forma giyip giyemeyeceği öne çıkıyor.

Celtic-Beşiktaş maçı, 5 Kasım Perşembe günü TSİ 23.00’te başlayacak ve TRT 1’den canlı yayınlanacak. Siyah-beyazlılarda Fabio Miretti sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek; Orkun Kökçü ve Ernest Poku hakkındaki karar maç günü verilecek.

Celtic-Beşiktaş maçı, 5 Kasım Perşembe günü TSİ 23.00’te başlayacak ve TRT 1’den canlı yayınlanacak. Siyah-beyazlılarda Fabio Miretti sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek; Orkun Kökçü ve Ernest Poku hakkındaki karar maç günü verilecek.

Celtic-Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının dördüncü haftasında 5 Kasım 2026 Perşembe günü İskoçya temsilcisi Celtic’e konuk olacak. TSİ 23.00’te başlayacak Celtic-Beşiktaş maçı, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.


Siyah-beyazlı ekip, lig aşamasında ilk üç karşılaşmasını iki galibiyet ve bir beraberlikle tamamladı. Beşiktaş, Celtic deplasmanından da puanla dönerek üst tura yükselme hedefini sürdürmek istiyor.

Celtic-Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının dördüncü haftasında 5 Kasım 2026 Perşembe günü İskoçya temsilcisi Celtic’e konuk olacak. TSİ 23.00’te başlayacak Celtic-Beşiktaş maçı, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.Siyah-beyazlı ekip, lig aşamasında ilk üç karşılaşmasını iki galibiyet ve bir beraberlikle tamamladı. Beşiktaş, Celtic deplasmanından da puanla dönerek üst tura yükselme hedefini sürdürmek istiyor.

Beşiktaş’ta hangi futbolcular eksik?

Beşiktaş’ta Fabio Miretti, omuz sakatlığı nedeniyle Celtic karşısında görev yapamayacak. Takımla antrenmana çıkan Orkun Kökçü ve Ernest Poku’nun durumları ise maç günü netleşecek.


Kaptan Orkun Kökçü, sağ ayak tabanındaki kısmi plantar fasya yırtığı ve topuk yağ yastığındaki travmatik ayrışma nedeniyle bir süredir forma giyemiyordu. Ernest Poku da hastalığı nedeniyle Süper Lig’deki son Kasımpaşa maçının kadrosuna alınmamıştı.

Beşiktaş’ta hangi futbolcular eksik?Beşiktaş’ta Fabio Miretti, omuz sakatlığı nedeniyle Celtic karşısında görev yapamayacak. Takımla antrenmana çıkan Orkun Kökçü ve Ernest Poku’nun durumları ise maç günü netleşecek.Kaptan Orkun Kökçü, sağ ayak tabanındaki kısmi plantar fasya yırtığı ve topuk yağ yastığındaki travmatik ayrışma nedeniyle bir süredir forma giyemiyordu. Ernest Poku da hastalığı nedeniyle Süper Lig’deki son Kasımpaşa maçının kadrosuna alınmamıştı.

Celtic-Beşiktaş maçının muhtemel 11’leri

Celtic: Johnstone, Donovan, Carter-Vickers, Scales, Tierney, McGregor, Baur, Nygren, Hassan, Osmand, Duran.


Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Salih, Ndidi, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic.

Celtic-Beşiktaş maçının muhtemel 11’leriCeltic: Johnstone, Donovan, Carter-Vickers, Scales, Tierney, McGregor, Baur, Nygren, Hassan, Osmand, Duran.Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Salih, Ndidi, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic.

Beşiktaş’ın Avrupa Ligi’ndeki ilk üç maçı nasıl sonuçlandı?

Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, lig aşamasına sahasında aldığı Marsilya galibiyetiyle başladı. Siyah-beyazlıların ilk üç haftadaki sonuçları şöyle:

- Beşiktaş-Marsilya: 4-1

- TSG Hoffenheim-Beşiktaş: 2-3

- Beşiktaş-Crystal Palace: 2-2


Beşiktaş, eleme turlarıyla birlikte bu sezon Avrupa kupalarında oynadığı dokuz maçta yedi galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Bu karşılaşmalarda 17 gol atan siyah-beyazlı ekip, kalesinde altı gol gördü.

Beşiktaş’ın Avrupa Ligi’ndeki ilk üç maçı nasıl sonuçlandı?Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, lig aşamasına sahasında aldığı Marsilya galibiyetiyle başladı. Siyah-beyazlıların ilk üç haftadaki sonuçları şöyle:- Beşiktaş-Marsilya: 4-1- TSG Hoffenheim-Beşiktaş: 2-3- Beşiktaş-Crystal Palace: 2-2Beşiktaş, eleme turlarıyla birlikte bu sezon Avrupa kupalarında oynadığı dokuz maçta yedi galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Bu karşılaşmalarda 17 gol atan siyah-beyazlı ekip, kalesinde altı gol gördü.

Celtic’in lig ve Avrupa performansı nasıl?

Celtic, İskoçya Premiership’te 28 puanla lider durumda bulunuyor. İskoç ekibi, en yakın rakibi Rangers’ın dört puan önünde yer alıyor.


UEFA Avrupa Ligi’nde ise ilk üç maçını kaybeden Celtic’in henüz puanı bulunmuyor. Celtic, sahasında Ferencvaros’a 3-1, deplasmanda Benfica’ya 4-1 ve evinde Celta Vigo’ya 2-1 mağlup oldu.

Celtic’in lig ve Avrupa performansı nasıl?Celtic, İskoçya Premiership’te 28 puanla lider durumda bulunuyor. İskoç ekibi, en yakın rakibi Rangers’ın dört puan önünde yer alıyor.UEFA Avrupa Ligi’nde ise ilk üç maçını kaybeden Celtic’in henüz puanı bulunmuyor. Celtic, sahasında Ferencvaros’a 3-1, deplasmanda Benfica’ya 4-1 ve evinde Celta Vigo’ya 2-1 mağlup oldu.


Beşiktaş, Avrupa kupalarında 268. maçına çıkacak

Beşiktaş, Celtic karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 268. müsabakasını oynayacak. Siyah-beyazlılar, geride kalan 267 maçta 104 galibiyet, 51 beraberlik ve 112 yenilgi aldı; 365 gol atarken 401 gol yedi.


UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda ise Beşiktaş’ın 142 maçta 64 galibiyeti, 26 beraberliği ve 52 mağlubiyeti bulunuyor. Takım, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 226 kez havalandırırken kalesinde 186 gol gördü.


Avrupa kupalarında deplasmandaki 134. maçına çıkacak Beşiktaş, önceki 133 dış saha karşılaşmasında 36 galibiyet, 24 beraberlik ve 73 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlılar bu maçlarda 154 gol attı, 248 gol yedi.


Celtic-Beşiktaş maçını kim yönetecek?

Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan Sascha Stegemann yönetecek. Stegemann’ın yardımcılıklarını Christof Günsch ve Marco Achmüller yapacak; dördüncü hakem Martin Petersen olacak.


Müsabakada Benjamin Brand VAR, Patrick Hanslbauer ise AVAR olarak görev alacak.


Beşiktaş’ın Avrupa Ligi’nde kalan maçları

Lig aşamasında her takım sekiz karşılaşma oynayacak. Beşiktaş’ın Celtic maçıyla birlikte kalan fikstürü şöyle:

- 5 Kasım 2026: Celtic-Beşiktaş

- 26 Kasım 2026: Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva

- 10 Aralık 2026: Bayer Leverkusen-Beşiktaş

- 21 Ocak 2027: Beşiktaş-Union Saint-Gilloise

- 28 Ocak 2027: Omonia-Beşiktaş

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 268. maçına çıkacakBeşiktaş, Celtic karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 268. müsabakasını oynayacak. Siyah-beyazlılar, geride kalan 267 maçta 104 galibiyet, 51 beraberlik ve 112 yenilgi aldı; 365 gol atarken 401 gol yedi.UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda ise Beşiktaş’ın 142 maçta 64 galibiyeti, 26 beraberliği ve 52 mağlubiyeti bulunuyor. Takım, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 226 kez havalandırırken kalesinde 186 gol gördü.Avrupa kupalarında deplasmandaki 134. maçına çıkacak Beşiktaş, önceki 133 dış saha karşılaşmasında 36 galibiyet, 24 beraberlik ve 73 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlılar bu maçlarda 154 gol attı, 248 gol yedi.Celtic-Beşiktaş maçını kim yönetecek?Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan Sascha Stegemann yönetecek. Stegemann’ın yardımcılıklarını Christof Günsch ve Marco Achmüller yapacak; dördüncü hakem Martin Petersen olacak.Müsabakada Benjamin Brand VAR, Patrick Hanslbauer ise AVAR olarak görev alacak.Beşiktaş’ın Avrupa Ligi’nde kalan maçlarıLig aşamasında her takım sekiz karşılaşma oynayacak. Beşiktaş’ın Celtic maçıyla birlikte kalan fikstürü şöyle:- 5 Kasım 2026: Celtic-Beşiktaş- 26 Kasım 2026: Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva- 10 Aralık 2026: Bayer Leverkusen-Beşiktaş- 21 Ocak 2027: Beşiktaş-Union Saint-Gilloise- 28 Ocak 2027: Omonia-Beşiktaş
Başlıklar :beşiktaşcelticuefa avrupa ligi
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