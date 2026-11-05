Celtic Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? Orkun Kökçü Celtic maçında oynayacak mı? Muhtemel 11'ler ve canlı yayın bilgileri





Beşiktaş, Avrupa kupalarında 268. maçına çıkacak

Beşiktaş, Celtic karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 268. müsabakasını oynayacak. Siyah-beyazlılar, geride kalan 267 maçta 104 galibiyet, 51 beraberlik ve 112 yenilgi aldı; 365 gol atarken 401 gol yedi.





UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda ise Beşiktaş’ın 142 maçta 64 galibiyeti, 26 beraberliği ve 52 mağlubiyeti bulunuyor. Takım, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 226 kez havalandırırken kalesinde 186 gol gördü.





Avrupa kupalarında deplasmandaki 134. maçına çıkacak Beşiktaş, önceki 133 dış saha karşılaşmasında 36 galibiyet, 24 beraberlik ve 73 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlılar bu maçlarda 154 gol attı, 248 gol yedi.





Celtic-Beşiktaş maçını kim yönetecek?

Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan Sascha Stegemann yönetecek. Stegemann’ın yardımcılıklarını Christof Günsch ve Marco Achmüller yapacak; dördüncü hakem Martin Petersen olacak.





Müsabakada Benjamin Brand VAR, Patrick Hanslbauer ise AVAR olarak görev alacak.





Beşiktaş’ın Avrupa Ligi’nde kalan maçları

Lig aşamasında her takım sekiz karşılaşma oynayacak. Beşiktaş’ın Celtic maçıyla birlikte kalan fikstürü şöyle:

- 5 Kasım 2026: Celtic-Beşiktaş

- 26 Kasım 2026: Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva

- 10 Aralık 2026: Bayer Leverkusen-Beşiktaş

- 21 Ocak 2027: Beşiktaş-Union Saint-Gilloise

- 28 Ocak 2027: Omonia-Beşiktaş