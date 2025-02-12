16 yaş altına sosyal medya kısıtlaması: Bakan Uraloğlu dünyadaki örnekleriyle açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu 16 yaş altına yönelik sosyal medya kısıtlamasına ilişkin açıklama yaptı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Sosyal medyada yaş yasağına ilişkin Bakan Uraloğlu "16 yaş altına kısıtlamayı tartışıyoruz" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
SOSYAL MEDYA KISITLAMASI GELİYOR MU?
SOSYAL MEDYA KISITLAMASI GELİYOR MU?
Biz bir kere gençlerimize çocuklarımıza güveniyoruz. Asla bir güvensizlik ortamı yok. Ama bir taraftan çocuklarımızın daha iyi yetişebilmesine, odaklanmasına fırsat verme adına maalesef bazı bilgilerle de akıllarının karıştırılmaması noktasında bütün dünyada en gelişmiş ülkeden az gelişmiş ülkelere kadar bir çok yapılan işler var.
Bazı sosyal medyaların herkese kısıtlanmasından yasaklanmasına ya da belli yaş gruplarına kadar belli uygulamalar getiriliyor. Dolayısıyla biz de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız başta olmak üzere 16 yaş altındaki gençlerimize çocuklarımıza bunun erişimine engel koyalım dedik.
'16 YAŞ ALTINA KISITLAMALAR İÇİN ÇALIŞIYORUZ'
'16 YAŞ ALTINA KISITLAMALAR İÇİN ÇALIŞIYORUZ'
Çocuklarımız bu noktada daha çok eğitimine ve yetişmelerine zaman ayırsınlar istiyoruz. Bu uygulama sırasıyla; Belçika, ABD, İspanya, Hollanda, İtalya, Fransa, İrlanda, Yunanistan, Çin, Avustralya ve Mısır'da yasaklama değil de düzenlemeler yapıldı. Belçika'da Fransızca eğitim veren bazı okullarda akıllı telefonlar yasaklandı. Biz de telefonun yasaklanmasıyla ilgili bir konu gündemimizde yok. Ama okullardaki telefon kullanımıyla ilgili MEB'in bazı uygulamaları var.
Bizim tamamen odaklandığımız 16 yaşın altındaki gençlerimizin çocuklarımızın sosyal medyaya girmemeleri üzerine bir çalışma.
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