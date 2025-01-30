Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, çocukların sosyal medyada hesap açamayacağını söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçtiğimi yıl erişime kapatılan Roblox ve Discord platformlarının tekrar açılma durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Şu an bir görüşme trafiğinin yürütüldüğünü ifade eden Bakan Uraloğlu, doğru yere gelinmesi durumunda söz konusu platformların tekrar erişime açılabileceğini söyledi. Öte yandan Bakan Uraloğlu, 16 yaşın altındaki çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesi yapmak için çalışmalarının olduğunu da belirtti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
,
ve
'un erişime açılabileceğini söyledi.
Roblox adlı oyun platformu, "
" sebebiyle 2024 Ağustos ayında erişime kapatıldı.
Discord uygulaması da suç teşkil eden pek çok olaya yer verilmesi nedeniyle 9 Ekim 2024'te erişime kapatılmıştı.
CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, söz konusu platformların tekrar ne zaman erişime açılabileceğine ilişkin konuştu.
"Roblox ve Discord açılabilir"
Şu an bir görüşme trafiğinin yürütüldüğünü ifade eden Bakan Uraloğlu, doğru yere gelinmesi durumunda söz konusu platformların tekrar erişime açılabileceğini söyledi.
Bakan Uraloğlu'nun konuya ilişkin açıklamaları şöyle:
"(Discord ve Roblox) Onlar tam sosyal medya platformu değil. Bir çocuğun oynaması gereken faydalı oyunları engelleyelim değil ama daha çok sosyal medya kullanımı noktasında olacak. Yani orada bir kere çocuklar bir hesap açamayacaklar. Mesela bazı ülkelerde anne baba izni isteniyor, biz onu çok düşünmüyoruz.16 yaşın altındaki çocuklarımız sosyal medyaya girmesin istiyoruz.
nun Türkiye’de temsilcisi yoktu, bizim onlara mahkeme kararlarıyla yaptığımız yaptırım sonucu bizle iletişime geçtiler. Eğer bir platformda faydalı içerikler de varsa zararlarını çıkarsınlar faydalılarıyla biz devam edebiliriz diye düşünüyoruz. Bir görüşme trafiği yürütülüyor eğer o anlamda doğru yere gelirsek onların tekrar hukuki süreç sonucunda açılması söz konusu olabilecek.
"Türkiye gerekli adımları atmaya başladı"
Gerekli sorumlulukları yükleme noktasında da yine bazı çalışmalar yürütüyoruz. Şöyle söyleniyor kuruldukları ülkenin kanunları ya da şirket kuralları gereği ve bizim bazı taleplerimiz '
' şeklinde yaklaşımları oluyor. Avrupa’da olsun Amerika’da olsun bu platformlara karşı cezalar var ve mahkeme süreçleri başlatılmış mahkeme süreçleri var. Onun için hani Türkiye de bu anlamda üzerine düşeni yapma noktasında gerekli adımları atmaya başladı. Doğru şekilde hem onların vergilendirilmesi hem de Türkiye’de uymaları gereken kurallar noktasında bir kısım çalışmalarımızın olduğunu da söyleyebilirim."
16 yaş altına sosyal medya yasağı gelecek mi?
Bakan Uraloğlu katıldığı canlı yayında 16 yaşın altındaki çocuklara yönelik
ne ilişkin de konuştu.
Çocukların kendi kararlarını objektif olarak verebilecekleri bir yaşa gelmelerini gerektiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, "
Biz de 16 yaşın altındaki çocuklarımız girmesin istiyoruz sosyal medyaya. 2025 yılı içinde bir düzenleme yapma için çalışmamız var. Şu an oyun platformlarını da katacağız.
" dedi.
Bakan Uraloğlu, 16 yaş altına sosyal medya düzenlemesine ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"
En riskli ve en ihtimam göstermemiz gereken grup çocuklar. Sadece çocuklar gençler değil toplumumuz için de çok sık kullanılıyor. Dünyada bu konuda çok fazla uygulama var. Çocuklarımızın gerçekten kendi kararlarını objektif olarak karar verebilecekleri bir yaşa gelmeleridir konu. Dünyada 13 ve 16 olarak tartışılıyor bu yaş.
Biz de 16 yaşın altındaki çocuklarımız girmesin istiyoruz sosyal medyaya
. 2025 yılı içinde bir düzenleme yapma için çalışmamız var. Şu an oyun platformlarını da katacağız. Çocuğun oynaması gereken faydalı oyunları engelleme noktasında değil tabi. Sosyal medyada çocuklar hesap açamayacak. Bazı ülkelerde anne baba onayı ile açılıyor bu hesaplar. Biz bunu istemiyoruz. 16 yaş altı sosyal medyaya girmesin istiyoruz.
"
#Discord
#Roblox
#Sosyal Medya
#Yasak
#Abdulkadir Uraloğlu