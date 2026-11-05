Daltonlar için çember daralıyor

Türkiye’de cinayet, yağma, uyuşturucu ve yasa dışı silah ticareti gibi suçlarla gündeme gelen “Daltonlar” silahlı suç örgütü, Avrupa’nın güvenliğini de tehdit ediyor. Alman Federal Kriminal Dairesi (BKA) tarafından hazırlanan raporda, söz konusu grubun Avrupa’da özellikle iş insanlarını tehdit ettiği, haraç topladığı ve yasa dışı silah ticareti yaptığı bildirildi. Raporda, örgüt elebaşının başka ülkelerden talimat verdiği, eylemlerin ise Almanya'da bulunan kişiler üzerinden gerçekleştirildiği aktarıldı.

ÖZEL BİRİMLER KURULDU

Başkent Berlin'de art arda yaşanan silahlı saldırılar üzerine polis ve savcılık bünyesinde özel ekipler oluşturuldu. Kasım 2025'te kurulan “Ferrum” birimi, yasa dışı silahları toplamak ve saldırıları önlemek için görevlendirildi. Savcılıkta ise “Telum” adlı özel soruşturma birimi faaliyete geçti. Bu birimin, çoğunluğu Daltonlar'a ait 200'den fazla soruşturma yürüttüğü öğrenildi. Alman polisinin suç grubuyla ilgili Europol ve Türk polisiyle bilgi alışverişi yaptığı ifade edildi.

OPERASYONLAR GENİŞLEDİ

Mannheim Savcılığı’nın 22 Eylül 2026 tarihli açıklamasında, Daltonlar'a yönelik yeni operasyonların ayrıntıları duyuruldu. İş insanlarından milyonlarca avroya ulaşan miktarlarda haraç istendiği kaydedildi. Silahlı saldırılar ve kundaklama olaylarıyla bağlantılı şüpheliler tutuklandı. Aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Soruşturmalar kapsamında örgütün farklı şehirlerdeki bağlantıları araştırılmaya devam ediyor.

Elebaşı Dalton'un iadesi istendi