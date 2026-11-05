Daltonlar için çember daralıyor
Türkiye'deki operasyonlarla faaliyet alanı küçülen Daltonlar'a Avrupa'da da çember daralıyor. Türk polisiyle koordineli çalışan Alman polisi, örgütün cinayet, silahlı saldırı, haraç ve silah ticareti faaliyetlerini soruşturuyor. Polis ve savcılık özel ekipler kurarken, firari elebaşı Beratcan Gökdemir'in Rusya'dan iadesi istendi.
Türkiye’de cinayet, yağma, uyuşturucu ve yasa dışı silah ticareti gibi suçlarla gündeme gelen “Daltonlar” silahlı suç örgütü, Avrupa’nın güvenliğini de tehdit ediyor. Alman Federal Kriminal Dairesi (BKA) tarafından hazırlanan raporda, söz konusu grubun Avrupa’da özellikle iş insanlarını tehdit ettiği, haraç topladığı ve yasa dışı silah ticareti yaptığı bildirildi. Raporda, örgüt elebaşının başka ülkelerden talimat verdiği, eylemlerin ise Almanya'da bulunan kişiler üzerinden gerçekleştirildiği aktarıldı.
ÖZEL BİRİMLER KURULDU
Başkent Berlin'de art arda yaşanan silahlı saldırılar üzerine polis ve savcılık bünyesinde özel ekipler oluşturuldu. Kasım 2025'te kurulan “Ferrum” birimi, yasa dışı silahları toplamak ve saldırıları önlemek için görevlendirildi. Savcılıkta ise “Telum” adlı özel soruşturma birimi faaliyete geçti. Bu birimin, çoğunluğu Daltonlar'a ait 200'den fazla soruşturma yürüttüğü öğrenildi. Alman polisinin suç grubuyla ilgili Europol ve Türk polisiyle bilgi alışverişi yaptığı ifade edildi.
OPERASYONLAR GENİŞLEDİ
Mannheim Savcılığı’nın 22 Eylül 2026 tarihli açıklamasında, Daltonlar'a yönelik yeni operasyonların ayrıntıları duyuruldu. İş insanlarından milyonlarca avroya ulaşan miktarlarda haraç istendiği kaydedildi. Silahlı saldırılar ve kundaklama olaylarıyla bağlantılı şüpheliler tutuklandı. Aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Soruşturmalar kapsamında örgütün farklı şehirlerdeki bağlantıları araştırılmaya devam ediyor.
Elebaşı Dalton'un iadesi istendi
- Daltonlar'ın firari elebaşısı 'Can Dalton' lakaplı Beratcan Gökdemir'in Rusya'daki durumu da Alman ve Türk makamları tarafından yakından takip ediliyor. Her iki ülke de Gökdemir'in Rusya'dan iadesini istedi. Alman makamlarınca yürütülen soruşturmada, Gökdemir'in Rus makamlarınca sağlanan güvenli bir evde yaşadığı ve telefon ile bilgisayar üzerinden örgütle iletişimini sürdürdüğü bilgisine yer verildi. Rusya adına Ukrayna'da savaşan bazı kişilerin Gökdemir'e doğum günü mesajı gönderdiği görüntüler de dosyaya girdi. Rus istihbaratıyla bağlantıları ise araştırılıyor.