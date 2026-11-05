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12,7 milyarlık tahvil TERA’da kaldı

12,7 milyarlık tahvil TERA’da kaldı

Burak Doğan
04:00, 05/11/2026, PerşembeG: Güncelleme: 04:00, 05/11/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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12,7 milyarlık tahvil TERA’da kaldı
Taha Çakmak, Gürol Sami Özer.

Fon soruşturmasında savcılık, Türkiye Sigorta’nın 12,7 milyar liralık devlet tahvilini teminat almadan TERA’ya borç verdiğini tespit etti. İddiaya göre bu tahvilleri kullanarak piyasadan borçlanan TERA, temerrüde düşünce tahvilleri ödeyemedi. Dosyadaki bir diğer iddia ise Türkiye Sigorta’nın 21 milyar lirasının kaybolduğu şeklinde.

Fon soruşturmasının merkezindeki TERA Yatırım’ın Türkiye Sigorta’yı nasıl hortumladığı ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına giren tespitlere göre Türkiye Sigorta’nın 12,7 milyar liralık devlet tahvili, teminat alınmadan ödünç verildi. TERA grubu ise bu tahvilleri kullanarak piyasadan borçlandı. Ancak temerrüde düştüğü için tahviller geri alınamadı. Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer, tahvil ödünç verme işleminin Genel Müdür Taha Çakmak’ın talimatıyla gerçekleştirildiğini iddia etti. Dosyada yer alan bir diğer tespit ise Türkiye Sigorta’nın 2026 yılı finansal yatırımlarına yönelik yapılan incelemede yaklaşık 21 milyar TL kayıp oluştuğu ve bu kaybın 30/09/2026 tarihli finansal tablolar üzerinde oynanarak gizlenmeye çalışıldığı yönünde.

YATIRIM KOMİTESİ VAR AMA…

Yeni Şafak, fon soruşturması kapsamında tutuklanan Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer’in ifadesine ulaştı. Özer’e yöneltilen sorularda çarpıcı tespitlere yer verilirken, verdiği yanıtlar da fon krizinde işlemlerin nasıl yürütüldüğüne ilişkin dikkat çekici ayrıntıları ortaya koydu. Mevzuat gereği Türkiye Sigorta’nın yatırım ve borçlanma kararlarının genel müdür, hazine genel müdür yardımcısı ve hazine direktöründen oluşan bir komite tarafından verilmesi gerektiğini belirten Özer, “Her ne kadar yatırım komitesi şeklinde belirtmiş isem de burada komitenin kararından ziyade Taha Çakmak’ın şahsi olarak vermiş olduğu sözlü talimatlar karar olarak çıkardı” iddiasında bulundu. Türkiye Sigorta’nın TERA Portföy Yönetimi A.Ş. (PYŞ) bünyesindeki fonlara yaptığı yüksek tutarlı yatırımların da Çakmak’ın şahsi talimatıyla gerçekleştirildiğini öne sürdü.

21 MİLYAR NEREYE GİTTİ?

Sorguda, soruşturmaya ilişkin önemli tespitler de Özer’e yöneltildi. Kendisine, “Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik 2026 yılı finansal yatırımlarına yönelik yapılan araştırmada yaklaşık 21 milyar TL civarında kayıp oluştuğu, bu kaybın 30/09/2026 tarihli finansal tablolarda oynanarak gizlenmeye çalışıldığı yönünde tespitlerin bulunduğu” aktarılıp “Bu konuda söyleyecekleriniz nelerdir?” diye soruldu. Özer ise şu yanıtı verdi: “Öncelikle böyle bir kayıp hususunu kabul etmiyorum. Tüm rakamlar ortadadır. SEDDK denetimi devam etmektedir. Böyle bir gizleme durumu söz konusu ise tespit olacaktır.”

TERA ALDIĞI TAHVİLLERİ GERİ VERMEDİ

Dikkat çeken tespitlerden biri de Türkiye Sigorta’nın 12,7 milyar liralık devlet tahvilinin geri alınamaması oldu. Özer’e, “Tera Yatırım'a Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik A.Ş. tarafından yaklaşık 12,7 milyar TL’lik devlet tahvilinin teminat alınmadan ödünç verildiği, TERA grubunun da bu tahvilleri kullanarak piyasadan borçlandığı, bunun ardından temerrüt durumu oluştuğu ve tahvillerin geri alınamadığı değerlendiriliyor. TERA Yatırım’la bu sözleşme kimin talimatıyla, kimler tarafından imzalandı?” sorusu yöneltildi. Özer’in yanıtı şöyle oldu:

İMZALADIĞI SÖZLEŞMEYİ SAVUNAMADI

“Taha Çakmak tarafından emredildi. İlk işlem 1 milyar TL nominal olup, bu tutar zamanla yine Taha Çakmak’ın emri ile Türkiye Sigorta için 8,4 milyar TL nominale kadar çıkartılmıştır. Türkiye Hayat Emeklilik için de ilk işlem yine Taha Çakmak’ın emri ile mart ayında gerçekleştirilmiş, yine zaman içerisinde 3,4 milyar TL nominale kadar yükseltilmiştir. Tüm işlemlerde TERA grubu tarafından sözleşmeler imzalanmıştır fakat bu sözleşmelerde Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emekliliğin imzası yoktur. Son yapılan ödünç sözleşmesinde tek bir imza bulunmaktadır. Orada da imza şahsımın ve yanlış hatırlamıyorsam hazine müdürünündür. Şahsımın imzası olması yönünde talimatı da Taha Çakmak vermiştir.”

SUÇU ÇAKMAK’A ATTI

İşlemin az da olsa risk barındırdığı konusunda Çakmak’ı uyardığını öne süren Özer, “Bu duruma rağmen Taha Çakmak talimatı ile ödünç sözleşmesi işlerindeki hacim artırılmaya devam etti. Bu artırma sürecinde tekrar kendisine artık yeter, artırıma devam edilmesin şeklinde söylediğimizde yukarıda belirtilen rakam doğrultusunda kalındı. Şu hususu özellikle belirtmek istiyorum. Türkiye Sigorta A.Ş. ve Türkiye Hayat Emeklilik A.Ş. yatırım kararlarında sadece Taha Çakmak›ın talimatları yerine getirilirdi” savunmasını yaptı.


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Başlıklar :Fon soruşturmasıTERATürkiye Sigorta
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