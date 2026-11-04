Finans bürokrasisinde fon etkisi: SPK ve BDDK’da gözaltılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında 5 bürokrat daha gözaltına alındı. “Rüşvet” ve “görevi ihmal” suçlamalarıyla gözaltına alınan isimler arasında 4 eski SPK bürokratı ile 1 BDDK daire başkanı bulunuyor. Son gözaltılarla birlikte soruşturmada şüpheli olarak yer alan, görevden alınan veya istifa eden bürokratların sayısı 16’ya yükseldi. Soruşturma kapsamında eski SPK Başkan Vekili Enver Usca, eski SPK Kurul Üyesi Bülent Murat Haholu, eski SPK Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanı Kürşad Sait Babuşcu, eski SPK Piyasa Gözetim ve Denetim Dairesi Başkanı Ercan Urkan ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Uygulama 4. Daire Başkanı Mustafa Alper Taş hakkında gözaltı kararı verildi.

SPK’DA BÜYÜK DEPREM

Soruşturmada daha önce de çok sayıda bürokratın adı geçti. Bazı bürokratlar hakkında adli işlem yapılırken bazıları da görevden alındı. Manipülasyonların yapıldığı dönemde görevde olan eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Gönül, hâlihazırda başkanlığını yürüttüğü Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) Başkanlığı görevinden de alındı. 9 Mayıs’ta Gönül’ün yerine getirilen SPK Başkanı Mahmut Sütcü ise görevden alındı. Fon ve borsayı denetlemekle yükümlü olan SPK’daki deprem iki isimle sınırlı kalmadı. SPK bürokratları Aşkın Alıcı ve Ender Kurtulan da görevden alındı. Eski SPK Daire Başkanı Erman Çete ise tutuklandı. Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci ve Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun da tutuklanarak cezaevine gönderilen isimler arasında yer aldı. Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı’nın ise ifadesi alındı ve kendisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

EMEKLİLİĞİNİ İSTEDİ

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak ve Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer hakkında da tutuklama kararı verildi. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik ise damadı İskender Balcı’nın tutuklanmasının ardından emeklilik dilekçesi verdi.

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