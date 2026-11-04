Ortak gelecek için ortak dil

ÜÇ AYDA B2 SEVİYESİNDE TÜRKÇE

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Hacettepe Üniversitesi arasında 2025’te imzalanan protokolle başlatılan programın 2026 dönemi, 12 katılımcıyla açıldı. Hacettepe Üniversitesi TÖMER’de A2 seviyesinden başlayan Türkçe eğitiminin üç ay sonunda B2 düzeyine ulaşması hedefleniyor. Dil derslerinin yanı sıra katılımcılara Türkiye’nin yönetim yapısını ve kamu uygulamalarını tanımaları için kurum ziyaretleri düzenleniyor; uluslararası ilişkiler, tarih ve bölgesel çalışmalar üzerine seminerler veriliyor.

KAMUDAN SAVUNMA SANAYİİNE ZİYARETLER

Program kapsamında TBMM, Dışişleri Bakanlığı, Polis Akademisi, Türkiye Adalet Akademisi ve Savunma Sanayii Başkanlığı gibi kurumların ziyaret edilmesi planlanıyor. ASELSAN, TUSAŞ ve Baykar da tanıtılacak kuruluşlar arasında. Böylece katılımcıların ülkelerine döndüklerinde Türkiye ile mesleki ilişkilerini sürdürmeleri ve ortak projeler geliştirmeleri amaçlanıyor. Kâtip Ata Programı’nın bu yılki dönemi için yaklaşık 230 başvuru alındı. Katılımcılara ulaşım, konaklama ve burs desteği sağlanıyor.

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