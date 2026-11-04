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Ödemeler 97,3 milyar liraya ulaştı

Ödemeler 97,3 milyar liraya ulaştı

04:00, 04/11/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Ödemeler 97,3 milyar liraya ulaştı
Cevdet Yılmaz başkanlığında 9’uncu Fon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Fon Kurulu’nun 9’uncu toplantısında, tasfiye kapsamındaki 100 fonda 247 bin yatırımcıya toplam 97,3 milyar lira ödeme yapıldığı açıklandı. Bugüne kadar 178 bin yatırımcının yaklaşık 76 milyar liralık anaparası ödenirken, tasfiye sürecindeki ara ödemelerin devam edeceği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında 9’uncu Fon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili kurum ve kuruluşların katıldığı toplantının ardından İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, fonların tasfiye sürecinde gerçekleştirilen ödemelere ilişkin bilgiler paylaşıldı. Açıklamada, TBMM’de kabul edilen 22 Ekim 2026 tarihli ve 7596 sayılı Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 27 Ekim 2026 tarihli ve 76/1903 sayılı Kararı doğrultusunda, olağanüstü tasfiyeye konu fonlardaki ilk ara ödemelerin 30 Ekim itibarıyla fon sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlandığı belirtildi.

29,3 MİLYAR LİRALIK ARA ÖDEME

Bu kapsamda Atlas, Pusula ve Tera Portföy Yönetim Şirketlerinin oluşturduğu fonlarda, olağanüstü tasfiye kapsamında toplam 29,3 milyar liranın fon sahiplerinin hesaplarına yatırıldığı bildirildi. Önceki süreçte ise A1 Capital, Bulls, Pardus ve Hedef Portföy Yönetim şirketlerinin oluşturduğu 93 fonda, olağan tasfiye kapsamında 68 milyar lira ödeme yapıldığı hatırlatıldı. Böylece 30 Ekim 2026 itibarıyla olağan ve olağanüstü tasfiyelerde toplam 100 fonda 247 bin 839 yatırımcıya 97,3 milyar lira ödeme gerçekleştirildiği kaydedildi.

178 BİN 537 YATIRIMCININ ANAPARASI ÖDENDİ

Açıklamada, ilgili kurumların koordinasyonunda yürütülen tasfiye süreci kapsamında 178 bin 537 tekil yatırımcıya nakdi ve ayni olarak yaklaşık 76 milyar lira ödeme yapıldığı ve bu yatırımcıların anapara tutarlarının ödendiği belirtildi. Yetkili kurumların denetimleri sonucunda haksız ve fahiş kazanç elde ettiği tespit edilen yatırımcıların ise ara ödeme kapsamı dışında bırakıldığı vurgulandı.


KÜÇÜK YATIRIMCIDAN BAŞLAYACAK

Ara ödemelerin 7596 Sayılı Kanun ve SPK’nın 76/1903 Sayılı Kararı kapsamında sürdürüleceği belirtilen açıklamada, ödemelerde para piyasası fonlarına öncelik verileceği bildirildi. Ödemelerin, en düşük fon katılma payına sahip yatırımcıdan en yüksek paya sahip yatırımcıya doğru ve mümkün olan en fazla sayıda yatırımcının yararlanmasını sağlayacak şekilde yapılacağı ifade edildi. Tasfiye sürecinden sorumlu kurumların koordinasyonunda ara ödemelere bu hafta da devam edileceği kaydedildi.


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Başlıklar :Fon KuruluCevdet YılmazSPK
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Yeni Şafak
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