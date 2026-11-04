Kapsamlı bir suç yapılanması var
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 3 Kasım 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
İhracatta çifte başarı
İhracat, eylülün ardından ekimde de güçlü bir performans sergiledi ve yüzde 8,1 artışla 25,9 milyar dolara ulaştı. Ekimde dış ticaret açığı yüzde 11,4 azalarak 6,7 milyar dolara geriledi. Bolat, "Yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatımızın toplamı 413 milyar dolara yükseldi" dedi.
Kapsamlı bir suç yapılanması var
Fon soruşturmasındaki son durumla ilgili bilgi veren Adalet Bakanı Akın Gürlek, çarpıcı tespitlerde bulundu. Soruşturmada üst düzey denetim mekanizmalarına sızan organize bir suç yapısına ulaştıklarını belirten Gürlek, “Yapının içindeki isimler arasında hiyerarşik ve sistemli iş birliği var. Bu şebekenin amacı, piyasadaki likiditeyi toplamak ve piyasayı ele geçirmekti” dedi.
BATRAKOV RESiTALi
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında evinde ağırladığı Stuttgart’ı eli boş gönderdi. Sarı kırmızılılar, genç yıldızı Aleksey Batrakov’un yıldızlaşarak 2 gol yıldızlaşarak 2 gol attığı maçı attığı maçı kazanarak üst üste ikinci galibiyetini aldı ve puanını 6'ya yükseltti. Alman temsilcisi ise ilk mağlubiyetini aldı.