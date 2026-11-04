Kapsamlı bir suç yapılanması var

İhracatta çifte başarı





İhracat, eylülün ardından ekimde de güçlü bir performans sergiledi ve yüzde 8,1 artışla 25,9 milyar dolara ulaştı. Ekimde dış ticaret açığı yüzde 11,4 azalarak 6,7 milyar dolara geriledi. Bolat, "Yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatımızın toplamı 413 milyar dolara yükseldi" dedi.



