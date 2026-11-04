Adalet Bakanı Gürlek’ten fon açıklaması: Kapsamlı bir suç yapılanması var

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 9 Ağustos 2026’da Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) gönderilen yazıyla başlayan fon ve borsada manipülasyon soruşturması ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Devam eden soruşturmada şüpheli sayısının 433’e yükseldiğini ifade eden Gürlek, “112 kişi tutuklu olup 186 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmaktadır. 38 şahıs ise firaridir. 359 gerçek kişi ve 111 tüzel kişinin mal varlıklarına ve banka hesaplarına bloke ve tedbir işlemleri uygulanmıştır” dedi.

DENETİM MEKANİZMASINA SIZMIŞLAR

Soruşturmada finans bürokrasisinin de olduğu organize bir piyasa dolandırıcılığı ve suç yapısı tespit edildiğini vurgulayan Gürlek, satır başlarıyla şunları kaydetti:

“Geldiğimiz noktada da aziz milletimize şunu açıklıkla ifade etmek isterim ki bu soruşturmada kapsamlı organize bir piyasa dolandırıcılığı ve suç yapısı tespit edilmiştir. Soruşturma her ne kadar piyasa aktörleri üzerinden başlamış olsa da geldiği noktada üst düzey finans bürokrasisini de kapsayan bir suç yapılanmasına şahit oluyoruz. Üst düzey denetim mekanizmalarımıza sızan şebekenin varlığı bugün itibarıyla oldukça belirgin hâle gelmiş ve sorumlular hukuk önüne bir bir çıkarılmaya başlanmıştır. Verilen ifadeler yeni şüphelileri ortaya çıkarıyor, soruşturma derinleştirilerek devam ediyor. Karşımızdaki yapının basit bir borsa manipülasyonu ya da borsa vurgunu ile sınırlı olmadığı, kapsamlı bir suç yapılanması olduğu tespit edilmiştir. Bu örgütsel yapının içindeki isimler arasında hiyerarşik ve sistemli bir iş birliğinin delillerine ulaştık.”

KAPSAMLI İŞ BİRLİĞİ YAPMIŞLAR

“Borsa bürokrasisi, manipülasyonları yapanlar ve medya arasında kapsamlı bir iş birliği yapıldığını görüyoruz. Parayı kontrol eden mekanizmanın içindeki isimler, rüşvet çarkını kurarak üzerlerindeki denetim mekanizmalarını etkisiz hâle getirmişlerdir.”

HER FIRSATTA BİLGİLENDİRME YAPILACAK

“Bu şebekenin amacı, bazı hisseler üzerinde oynayarak piyasadaki likiditeyi toplamak ve piyasayı ele geçirmektir. Bu şekilde kartelleşerek ekonomimize zarar vermişlerdir. Bu örgütsel yapı içerisinde söz konusu eylemlere katılarak servet elde edenlerin tümü hakkında yasal işlem yapılmıştır. Yürütülen soruşturmalar, yalnızca finansal piyasalardaki usulsüzlüklerle sınırlı değildir. Finansal sistemin altyapısına ve bürokrasinin üst kademelerine kadar uzandığı tespit edilen organize bir yapının bütün bağlantıları araştırılmaktadır. Süreç, elde edilen deliller doğrultusunda titizlikle yürütülmektedir. Milletimiz her fırsatta açık ve şeffaf şekilde bilgilendirilecektir. Bu süreçte geldiğimiz nokta itibarıyla fon piyasamızda suç yapılanmasına iltisak etmiş en üst düzeyden en alt düzeye kadar bürokratik isimler, gerçek ve tüzel kişiler, siyasi profiller hakkında yasal işlemler yapılmış ve yapılmaktadır.”

Yurt dışına çıkarılan para geri getirilecek

Soruşturmanın geldiği noktada 433 şüpheli şahıs olduğunu dile getiren Adalet Bakanı Akın Gürlek, “112 kişi tutuklu olup 186 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmaktadır. 38 şahıs ise firaridir. 359 gerçek kişi ve 111 tüzel kişinin mal varlıklarına ve banka hesaplarına bloke ve tedbir işlemleri uygulanmıştır” dedi. Soruşturmanın başlangıcından bu yana yaklaşık 30 milyar TL değerinde para, taşınmaz ve hisse senedinin TMSF bünyesinde kurulan gönüllü iade hesabına iade edildiğini vurgulayan Gürlek, “Bu suç yapılanmasının yurt dışına çıkardığı paralar mutlaka millî ekonomimize kazandırılacaktır” diye konuştu.

PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ

Gürlek şu ifadeleri kullandı: “Milletin parasını korurken milletin hukukunu da koruyacağız. Suç işlediği kesinleşen kişi hesabını verecek. Bir kısım muhalefetin bu adli vakayı politik çıkarlara çevirmek için şark kurnazlığıyla ele alması da ayrı bir garabet yansımasıdır. Cumhurbaşkanımızın ‘Allah’ın izniyle ne bu camianın ne de bu milletin başını öne eğdirmedik, bundan sonra da asla eğdirmeyeceğiz.’ şeklinde ifade ettiği sözü bizim sarsılmaz irademizdir. Her zaman ifade ettiğim gibi, ucu nereye kadar giderse gitsin biz bunun peşini bırakmayacağız.”

Gündem

Bakan Gürlek: Karşımızda borsa manipülasyonu değil kapsamlı bir suç yapılanması var

Gündem

Adalet Bakanı Gürlek açıkladı: Dört faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı

Gündem

Bakan Gürlek: Peribacasındaki çökmeye ilişkin soruşturma başlatıldı