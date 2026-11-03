Seyyid Kutub’un ‘Yoldaki İşaretler’ kitabındaki yasak ve toplatma kararı kaldırıldı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya platformlarında Seyyid Kutub’un "Yoldaki İşaretler" isimli kitabının yasaklandığı ve toplatılmasına karar verildiği yönünde paylaşımlar yer alması üzerine kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bir basın açıklaması yayımladı.

"Herhangi bir yasak bulunmuyor"

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Antalya Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi üzerine, Antalya 5. Sulh Ceza Hâkimliğinin 16.10.2026 tarihli ve 2026/7937 D. İş sayılı kararı ile Seyyid Kutub’un 'Yoldaki İşaretler' isimli kitabı hakkındaki basım, dağıtım ve toplatma kararının kaldırıldığı anlaşılmakla, bu aşamada söz konusu kitap hakkında yürürlükte olan herhangi bir basım, dağıtım veya toplatma yasağı bulunmamaktadır."

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