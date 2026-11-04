İran’a nükleer saldırı Türkiye’yi etkilemez

ABD’nin İran’a yönelik nükleer tehditleri olası bir çatışmanın Türkiye’ye etkilerini de gündeme getirdi. Nükleer Politika Uzmanı Ali Alkış, olası bir taktik nükleer saldırının Türkiye’ye etkisinin sınırlı kalacağını belirterek, “İran’dan bize onun gelme olasılığı, yani o taktiksel başlığın bize etkisi yok denmez ama bizi etkilemeyecek şekilde olur. Çok az olur zarar olarak. Gelmez bile” değerlendirmesinde bulundu.

HİROŞİMA'YLA AYNI OLMAZ

Hiroşima’ya atılan atom bombasıyla taktik nükleer silahların etkilerinin aynı olmayacağını ifade eden Alkış, saldırının Türkiye sınırına yakın bir bölgede gerçekleşmesi halinde riskin değişebileceğine dikkat çekti. Alkış, “Şimdi tutup Hakkari sınırında kullanılsa illa ki gelecek. Ama onlar da sonuçta askeri açıdan önemli olan yerlerde kullanacaklar” dedi.

BU BİR PAZARLIK STRATEJİSİ

ABD’nin nükleer silah kullanacağına ihtimal vermediğini belirten Alkış, tehditlerin İran’ı müzakere masasında taviz vermeye zorlamayı amaçladığını savundu. Washington’ın söylemini bir caydırıcılık politikasından çok pazarlık hamlesi olarak değerlendiren Alkış, “Soğuk Savaş zamanında bile kullanılmayan bir silahın şu an kullanılabileceğine inanmıyorum. Gerçekleşmemesini umuyorum. ABD’nin el yükselttiğini düşünüyorum. Burada tehditle İran’ı müzakere masasında daha fazla taviz vermeye zorlamayı hedefliyorlar. Bu bir caydırıcılık stratejisi değil, pazarlık stratejisi” ifadelerini kullandı.

BUŞEHR RİSKLİ OLABİLİR

Nükleer Bilimci ve İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Kam ise Türkiye’ye yönelik riskin hedef alınacak tesise ve saldırı sonrası hava akımlarına bağlı olduğunu söyledi. Fordo ve İsfahan’daki uranyum zenginleştirme tesislerine saldırının çevrelerinde kimyasal etkiler oluşturabileceğini belirten Kam, Buşehr Nükleer Santrali’nin hedef alınmasının çok daha ağır sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

HAVA AKIMLARI BELİRLER

Kam, “Buşehr’deki reaktöre bir saldırı olmazsa bir sıkıntı olmaz” diyerek, santrale yönelik olası bir saldırıda radyoaktif bulutların Türkiye dahil komşu ülkelere ulaşabileceğini ifade etti. Hangi ülkenin daha fazla etkileneceğini ise saldırı sırasındaki hava akımlarının belirleyeceğini kaydetti.

İran televizyonları uyarıcı yayına başladı

ABD tehdidi karşısında İran televizyonları uyarıcı yayınlar yapmaya başladı. Patlamanın şiddetli ışığına bakılmaması belirtilen yayınlarda, yere yatılıp baş ve yüzün örtülmesi çağrısı yapıldı. Patlamadan sonra en yakın binaya girilmesi, dışarıda kalınmaması, pencerelerden uzak durulması tavsiye ediliyor. Böyle bir durumda ılık su ve sabunla duş alınması belirtilirken, aksi durumda yüz, el ve açıkta kalan cildin su veya ıslak mendille silinmesi gerektiği kaydedildi. Olası patlamadan sonra beslenme tavsiyelerinde de bulunuldu. Paketli su ve yiyecek kullanımı önerilirken, insanların sığınaklarda en az 24 saat kalabilecek şekilde hazırlık yapması istendi.

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