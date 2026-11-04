Müslümanları hedef alan İsrail bağlantılı dev propaganda ağı deşifre oldu
İsrail merkezli kuruluşlarla bağlantılı olduğu belirtilen, yaklaşık 8,2 milyon dolarlık bütçeye sahip dezenformasyon kampanyası mercek altına alındı. “Büyük Yer Değiştirme Endüstrisi” başlıklı rapora göre, Ekim 2023-Ekim 2026 döneminde 30 ülkede yaklaşık 800 milyon reklam görüntülemesine ulaşıldı. Kampanyada yapay zeka videoları, şarkılar ve oyun parodileri kullanılırken, yorumların yüzde 61’inin Müslüman karşıtı görüşleri desteklediği belirlendi.
Dünya üzerinde 30 ülkede Müslümanları ve göçmenleri hedef alan, İsrail merkezli kuruluşlarla bağlantılı ve dev bütçeli bir dezenformasyon kampanyası ortaya çıkarıldı.
Teknoloji ve sosyal bilimler uzmanından kritik rapor
Katar'daki Northwestern Üniversitesinde medya analizi alanında çalışan Doç. Dr. Marc Owen Jones ile çevrim içi manipülasyonları ortaya çıkaran açık kaynaklı istihbarat (OSINT) uygulayıcısı olan teknoloji ve sosyal bilimler uzmanı Sohan Dsouza tarafından "Büyük Yer Değiştirme Endüstrisi" adıyla bir rapor hazırlandı.
Dev bütçeli propaganda ağı
Raporda, Ekim 2023-Ekim 2026 tarihleri arasında yürütülen ve yaklaşık 6,12 milyon sterlin (8,2 milyon dolar) bütçeli büyük bir kampanyayla Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika, Asya ve Orta Doğu'daki 30 ülkede dijital platformlarda yaklaşık 800 milyon reklam görüntülemesine ulaşıldı.
Kampanyada sosyal medya platformlarındaki ücretli reklamlar, yapay zekayla üretilen videolar, şarkılar ve video oyunu parodilerinin kullanıldığı, bu yolla Müslümanlar ve göçmenler ile Katar ve İran karşıtı ırkçı söylemlerin teşvik edildiği belirlendi.
Sonuçlar, yorumların yüzde 61'inin Müslüman karşıtı görüşleri desteklediğini ortaya koydu.