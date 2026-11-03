Trump'tan İsrail kararı: Artık para vermeyeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İsrail'e yapacağı 4 milyar dolarlık yardımın durdurulacağını açıkladı.

Fox News'a konuşan Trump, İsrail'e yapılan yardım hakkında değerlendirmede bulundu.

Trump, İsrail'e 4 milyar dolarlık yardım hakkında "Artık İsrail'e para vermeyeceğiz." dedi.

Yıl sonuna kadar İsrail'e yardımın durdurulacağı konusunda halihazırda anlaşıldığını aktaran Trump, ihtiyaç halinde ABD'nin İsrail'e yardım edeceğini ifade etti. Bu konuyu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dile getirdiğini söyleyen Trump, İsrail'in gelişmiş bir ülke olduğunu ve bu yardıma ihtiyacı olmadığını kaydetti.

Trump, İran konusunda ara seçimlerin ardından nasıl bir aksiyon alınacağına dair soruya, "Amacım çok sayıda insanı öldürmek değil ama mecbur kalırsak bunu yapmak zorunda kalacağız. Ancak amacım bu değil." yanıtını verdi.

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