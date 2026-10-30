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Ümmetin alimlerinden İstanbul'da birlik çağrısı

Ümmetin alimlerinden İstanbul'da birlik çağrısı

Yeni Şafak
16:33, 30/10/2026, CumaG: Güncelleme: 17:20, 30/10/2026, Cuma
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Ümmetin alimlerinden İstanbul'da birlik çağrısı
Uluslararası İslam Birliği Konferansı'nda sonuç bildirgesi Ayasofya'da okundu.

Dünyanın dört bir tarafındaki ülkelerden âlimler, mütefekkirler ve kurum temsilcilerinin katıldığı Uluslararası İslam Birliği Konferansı’nın sonuç bildirgesi, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde açıklandı. Bildirgede ortak hareket etme çağrısının yanı sıra araştırma merkezi kurulması, İslam ülkelerinde birlik komisyonları oluşturulması ve mazlum halklara desteğin artırılması gibi 8 temel başlık yer aldı.

Dünya Müslüman Âlimler Birliği ile İslam Âlimleri Vakfı iş birliğinde düzenlenen Uluslararası İslam Birliği Konferansı’nın iki günlük müzakere süreci tamamlandı. Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda gerçekleştirilen konferansta, İslam dünyasının siyasi, ekonomik, ilmî ve toplumsal meseleleri ele alındı. Katılımcılar, Müslümanların ortak hareket edebilmesi ve birlik çalışmalarının somut adımlara dönüşmesi için görüşlerini paylaştı.

Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda müzakereler gerçekleştirildi

İlk gün ümmet birliğinin önündeki fikrî, siyasi ve toplumsal engeller masaya yatırılırken ikinci gün ortak hareket mekanizmaları, siyasi ve ekonomik iş birliği, eğitim ve Mescid-i Aksa'nın İslam dünyasındaki yeri değerlendirildi. Görüşmelerin ardından hazırlanan sonuç bildirgesi, bugün Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde kamuoyuyla paylaşıldı.

Bildirge, genel birlik çağrılarının ötesine geçerek kurumsal iş birliği ve uygulanabilir projeler geliştirilmesini hedefleyen 8 temel başlıktan oluştu.

Arapça bildiriyi Müslüman Alimler Birliği Başkanı Prof. Dr. Ali Muhyiddin el-Karadaği okudu.

Bildirgenin Türkçe metni ise Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hüseyin Hazırlar tarafından okundu.

İşte sonuç bildirgesindeki 8 madde

1. Ümmetin birliği ve ortak değerler güçlendirilecek

Bildirgenin ilk maddesinde, İslam ümmetinin birliğinin temel bir hedef olduğu vurgulandı. Mezhep ve düşünce farklılıklarının ortadan kaldırılması yerine bu farklılıkların karşılıklı anlayış ve diyalog çerçevesinde yönetilmesi istendi. Aşırılık, taassup ve bölünmeye karşı ortak değerlerin güçlendirilmesi çağrısı yapıldı.

2. Vasat Ümmet Misakı oluşturulacak

İkinci maddede, dinin değişmez esasları ile içtihada açık konuların birbirinden ayrılması gerektiği belirtildi. "Vasat Ümmet Misakı: Sabiteler ve Değişkenler" taslağı benimsenerek âlimler, düşünürler, yöneticiler ve İslami kurumlara ortak mutabakat metninin geliştirilmesine katkı sunma çağrısı yapıldı.

3. Kurumlar arasında iş birliği artırılacak

Âlimler, düşünürler, siyasi liderler, eğitim kurumları ve medya kuruluşlarının ortak sorumluluk üstlenmesi istendi. Farklı mezhep ve düşünce ekollerine saygılı bir diyalog ortamının geliştirilmesi, ortak eğitim programları ve projeler yürütülmesi gerektiği vurgulandı. Medyaya da nefret söylemi ve ayrışmayla mücadele etme sorumluluğu yüklendi.

4. Siyasi, insani ve ilmî dayanışma güçlendirilecek

İslam dünyasının meselelerine ilişkin siyasi liderler arasında sürekli istişare ve koordinasyon mekanizmaları kurulması istendi. Mazlumlara yardım, yoksulluk ve cehaletle mücadele, bilimsel araştırmalar, eğitim ve mesleki gelişim alanlarında ortak çalışmalar yapılması çağrısında bulunuldu. Mescid-i Aksa'nın korunması için de çabaların koordine edilmesi gerektiği belirtildi.

5. Birlik için somut projeler hayata geçirilecek

Bildirgenin en dikkat çekici maddelerinden birinde, birlik çağrısının uygulamaya geçirilmesi için yeni mekanizmalar kararlaştırıldı. Bu kapsamda:

"Birlik, Birlik Projeleri ve Yeniden Diriliş Araştırmaları Merkezi" kurulacak.
İslam ülkelerinde birlik komisyonları oluşturulacak.
Ortak ilmî ve eğitim programları düzenlenecek.
Birliğin önündeki engelleri tespit etmek amacıyla çalıştaylar yapılacak.
Âlimler, davetçiler ve düşünürler düzenli konferanslarla bir araya gelecek.
Kur'an ve sünnet temelinde, eğitim ve ıslahı hedefleyen kapsamlı bir irşat ve davet projesi hazırlanacak.

6. Alınan kararların uygulanması takip edilecek

Bildirge, alınan kararların kâğıt üzerinde kalmaması gerektiğine dikkat çekti. Eğitim ve davet programlarına ümmet birliği konusunun dahil edilmesi, ortak girişimlerin somut projelere dönüştürülmesi istendi. Kurumlar arasında iletişim sorumluları belirlenerek düzenli toplantılar yapılması ve uygulama sonuçlarının takip edilmesi kararlaştırıldı.

7. Filistin, Yemen, Sudan ve mazlum halklara destek verilecek

Bildirgenin yedinci maddesinde Filistin, Yemen ve Sudan başta olmak üzere zulme uğrayan halklarla dayanışma çağrısı yapıldı. Gazze'deki soykırımın durdurulması, Batı Şeria'daki öldürme ve hak ihlallerinin sona erdirilmesi, esirlerin ve Mescid-i Aksa başta olmak üzere kutsal mekânların korunması istendi.

Yemen'in birliği ve istikrarına, Sudan'ın egemenliğine ve meşru kurumlarına destek verilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca Arakanlı Müslümanlar, Doğu Türkistan halkı ve düşünceleri nedeniyle hapsedilen kişilerle dayanışma mesajı verildi.

8. Nefret söylemi ve saldırılara karşı toplumsal barış korunacak

Son maddede, bazı Avrupa başkentlerinde gerçekleştirilen protestolar sırasında kamuya ve özel mülklere yönelik saldırılar kınandı. Bu olayların Müslümanlara yönelik nefret söylemini ve İslamofobiyi körüklemek için kullanılmasına karşı uyarıda bulunuldu. Hukuka, hak ve özgürlüklere saygı, farklı inançların barış içinde bir arada yaşaması ve karşılıklı saygının güçlendirilmesi istendi.

Kalıcı birlik için ortak irade

Bildirgenin sonuç bölümünde, konferansın tek seferlik bir buluşma olarak kalmaması gerektiği vurgulandı. Ortak ilkeler etrafında kurumsal iş birliklerinin geliştirilmesi ve alınan kararların somut projelere dönüştürülmesi gerektiği ifade edildi. Katılımcılar, İslam dünyasında uzun soluklu bir birlik sürecinin başlatılması temennisinde bulundu.


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