İslam alimleri ortak birlik sözleşmesi için İstanbul'da bir araya geldi
Dünya Müslüman Alimler Birliği ile İslam Alimleri Vakfı’nın ortaklaşa düzenlediği Uluslararası İslam Birliği Konferansı, Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda gerçekleştirildi. Konferansta İslam alimleri, ortak birlik sözleşmesini ele almak üzere bir araya geldi.
Birlik somutlaşmalı
3 gün boyunca süren konferansın sonuç bildirgesi açıklandı. Birlik çağrılarının somut mutabakatlara dönüştürülmesinin gerekliliği ele alındı.
Sonuç bildirgesinde Gazze'den Doğu Türkistan'a Somali'den Sudan'a kadar Müslümanların ve ümmetin ortak sorunlarını birlik ve beraberlik içerisinde çözmesinin önemine, bu süreçte dayanışma ve diyaloğun elzem olduğuna dikkat çekildi.
Her türlü ifrat ve tefritten uzak durulması gerektiğini belirten konferansın üzerinde ittifak edilen hususlarda iş birliği yapılmasını ihtilaf edilen meselelerde ise şer’i ve ilmi ölçüler içerisinde karşılıklı anlayış göstermesini esas aldığı belirtildi.
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