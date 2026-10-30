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13. YARGI PAKETİ İNFAZ DÜZENLEMESİ SON DAKİKA: 13. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler? Süresiz nafaka, genel af

13. YARGI PAKETİ İNFAZ DÜZENLEMESİ SON DAKİKA: 13. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler? Süresiz nafaka, genel af

12:28, 30/10/2026, CumaG: Güncelleme: 12:28, 30/10/2026, Cuma
Yeni Şafak
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13. YARGI PAKETİ İNFAZ DÜZENLEMESİ SON DAKİKA: 13. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler? Süresiz nafaka, genel af

Boşanma ve nafaka süreçlerinde yeni bir dönemin kapısını aralayacak düzenlemeler için gözler 13. Yargı Paketi'ne çevrildi. Özellikle uzun yıllar devam eden nafaka yükümlülüğünün nasıl değişeceği, yeni sistemin kimleri kapsayacağı ve nafaka süresinin hangi kriterlere göre belirleneceği merak ediliyor. Hazırlanması planlanan düzenlemede yalnızca nafaka değil, boşanma davalarının daha hızlı sonuçlandırılması, velayet süreçleri ve mal paylaşımına ilişkin bazı kuralların da yeniden ele alınması bekleniyor. 13. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? Süresiz nafaka yerine hangi sistem gelecek, nafaka süresi nasıl belirlenecek ve yeni düzenleme mevcut davaları etkileyecek mi? İşte vatandaşların merak ettiği ayrıntılar...

Aile hukukunda yapılması beklenen değişiklikler nedeniyle 13. Yargı Paketi gündemdeki önemini koruyor. Özellikle nafaka konusunda uzun süredir tartışılan süresiz ödeme uygulamasının yerine daha belirli kriterlere dayanan bir model getirilmesi planlanıyor. Yeni sistemde evliliğin ne kadar sürdüğü, nafaka talep eden ve ödeyen tarafların ekonomik şartları gibi unsurların dikkate alınması beklenirken, boşanma davalarının işleyişinde de değişiklik yapılması gündemde. Peki 13. Yargı Paketi hangi tarihte TBMM'ye sunulacak? Süresiz nafaka kalkacak mı, nafaka kaç yıl ödenecek ve yeni düzenleme boşanma, velayet ve mal paylaşımı süreçlerini nasıl değiştirecek? İşte yeni yargı paketinin merak edilen başlıkları...

Aile hukukunda yapılması beklenen değişiklikler nedeniyle 13. Yargı Paketi gündemdeki önemini koruyor. Özellikle nafaka konusunda uzun süredir tartışılan süresiz ödeme uygulamasının yerine daha belirli kriterlere dayanan bir model getirilmesi planlanıyor. Yeni sistemde evliliğin ne kadar sürdüğü, nafaka talep eden ve ödeyen tarafların ekonomik şartları gibi unsurların dikkate alınması beklenirken, boşanma davalarının işleyişinde de değişiklik yapılması gündemde. Peki 13. Yargı Paketi hangi tarihte TBMM'ye sunulacak? Süresiz nafaka kalkacak mı, nafaka kaç yıl ödenecek ve yeni düzenleme boşanma, velayet ve mal paylaşımı süreçlerini nasıl değiştirecek? İşte yeni yargı paketinin merak edilen başlıkları...

13. YARGI PAKETİ NE ZAMAN MECLİS’E GELECEK, MADDELERİ NELER?

AK Parti tarafından hazırlanan 13. Yargı Paketi için çalışmalar sürüyor.

Habertürk'ün haberine göre;

Nafaka ve aile hukukuna ilişkin yeni düzenlemeleri içeren 13. Yargı Paketi, ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulacak.

Yeni Yargı Paketi’nde nafaka düzenlemesinden boşanma davalarına kadar birçok düzenleme yer alacak.

SÜRESİZ NAFAKA KALKACAK MI, YENİ NAFAKA DÜZENLEMESİ NASIL OLACAK?

Anayasa Mahkemesi (AYM), 4 Haziran 2026 tarihinde 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 175. maddesindeki yoksulluk nafakasının ‘’süresiz’’ olmasına dayanak oluşturan düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti. Kararın ardından nafakanın süresine ilişkin yeni düzenleme hazırlıkları başladı.

Yeni Yargı Paketi ile süresiz nafaka kaldırılarak yeni nafaka düzenlemesi getirilecek. Hazırlanan düzenlemeye göre nafaka süresinin belirlenmesinde evliliğin ne kadar sürdüğü ve tarafların ekonomik koşulları dikkate alınacak.

Yeni sistemde kısa süreli evliliklerde de belirli bir süre nafaka ödenmesi planlanıyor.

13. YARGI PAKETİ NE ZAMAN MECLİS’E GELECEK, MADDELERİ NELER?AK Parti tarafından hazırlanan 13. Yargı Paketi için çalışmalar sürüyor.Habertürk'ün haberine göre;Nafaka ve aile hukukuna ilişkin yeni düzenlemeleri içeren 13. Yargı Paketi, ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulacak.Yeni Yargı Paketi’nde nafaka düzenlemesinden boşanma davalarına kadar birçok düzenleme yer alacak.SÜRESİZ NAFAKA KALKACAK MI, YENİ NAFAKA DÜZENLEMESİ NASIL OLACAK?Anayasa Mahkemesi (AYM), 4 Haziran 2026 tarihinde 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 175. maddesindeki yoksulluk nafakasının ‘’süresiz’’ olmasına dayanak oluşturan düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti. Kararın ardından nafakanın süresine ilişkin yeni düzenleme hazırlıkları başladı.Yeni Yargı Paketi ile süresiz nafaka kaldırılarak yeni nafaka düzenlemesi getirilecek. Hazırlanan düzenlemeye göre nafaka süresinin belirlenmesinde evliliğin ne kadar sürdüğü ve tarafların ekonomik koşulları dikkate alınacak.Yeni sistemde kısa süreli evliliklerde de belirli bir süre nafaka ödenmesi planlanıyor.

NAFAKA KAÇ YIL ÖDENECEK?

Evlilik 6 ay ya da 1 yıl sürse de kadına en az 5 yıl süreyle nafaka verilecek. Evlilik tarihinden boşanma davasının açıldığı tarihe kadar geçen sürenin yarısı kadar nafaka verilecek. Kadının çalışamayacak duruma gelmesi ya da yaşının ileride olması halinde mahkeme daha uzun süreli nafaka kararı verebilecek.

İleri yaştaki kadınlar nafaka süresinin sona ermesinden itibaren en geç 1 yıl içinde mahkemeye başvurmazsa ek nafaka süresi talep edemeyecek. Başlangıçta aylık olarak ödenen nafakanın daha sonra toplu olarak ödenmesine karar verilebilecek.

MEVCUT NAFAKALAR HEMEN KESİLMEYECEK

Daha önce açılan ve kararı kesinleşen boşanma davalarında bağlanmış olan yoksulluk nafakaları yeni düzenleme yasalaştıktan sonra hemen kesilmeyecek. Bu kapsamda mevcut nafaka ödemeleri bir yıl daha devam edecek. Düzenlemenin kesin uygulama esasları ise kanun teklifinin nihai metniyle netleşecek. Çekişmeli boşanma davalarının azaltılması için de önlem alınacak.

NAFAKA KAÇ YIL ÖDENECEK?Evlilik 6 ay ya da 1 yıl sürse de kadına en az 5 yıl süreyle nafaka verilecek. Evlilik tarihinden boşanma davasının açıldığı tarihe kadar geçen sürenin yarısı kadar nafaka verilecek. Kadının çalışamayacak duruma gelmesi ya da yaşının ileride olması halinde mahkeme daha uzun süreli nafaka kararı verebilecek.İleri yaştaki kadınlar nafaka süresinin sona ermesinden itibaren en geç 1 yıl içinde mahkemeye başvurmazsa ek nafaka süresi talep edemeyecek. Başlangıçta aylık olarak ödenen nafakanın daha sonra toplu olarak ödenmesine karar verilebilecek.MEVCUT NAFAKALAR HEMEN KESİLMEYECEKDaha önce açılan ve kararı kesinleşen boşanma davalarında bağlanmış olan yoksulluk nafakaları yeni düzenleme yasalaştıktan sonra hemen kesilmeyecek. Bu kapsamda mevcut nafaka ödemeleri bir yıl daha devam edecek. Düzenlemenin kesin uygulama esasları ise kanun teklifinin nihai metniyle netleşecek. Çekişmeli boşanma davalarının azaltılması için de önlem alınacak.

BOŞANMA DAVALARINDA İKİ AŞAMALI SİSTEM PLANLANIYOR

Yeni Yargı Paketi ile boşanma davalarının daha kısa sürede sonuçlanması da hedefleniyor. Yeni sistemde, mahkeme ilk aşamada tarafların boşanmasına ilişkin talebi karara bağlayacak. Ardından nafaka, mal paylaşımı ve velayet gibi boşanma sürecini uzatabilen uyuşmazlıklar ayrı davalarda ele alınacak.

Böylece boşanma kararının mali ve diğer uyuşmazlıkların sonuçlanması beklenmeden verilebilmesi hedefleniyor.

MAL PAYLAŞIMINDA ZAMAN AŞIMI SÜRESİ DEĞİŞECEK

Hazırlanan düzenlemeye göre, aile hukukundan kaynaklanan davalar ve işler adli tatil döneminde de devam edecek. Mal paylaşımından kaynaklanan davalarda zaman aşımı süresi de 10 yıldan 5 yıla indirilecek.

BOŞANMA DAVALARINDA İKİ AŞAMALI SİSTEM PLANLANIYORYeni Yargı Paketi ile boşanma davalarının daha kısa sürede sonuçlanması da hedefleniyor. Yeni sistemde, mahkeme ilk aşamada tarafların boşanmasına ilişkin talebi karara bağlayacak. Ardından nafaka, mal paylaşımı ve velayet gibi boşanma sürecini uzatabilen uyuşmazlıklar ayrı davalarda ele alınacak.Böylece boşanma kararının mali ve diğer uyuşmazlıkların sonuçlanması beklenmeden verilebilmesi hedefleniyor.MAL PAYLAŞIMINDA ZAMAN AŞIMI SÜRESİ DEĞİŞECEKHazırlanan düzenlemeye göre, aile hukukundan kaynaklanan davalar ve işler adli tatil döneminde de devam edecek. Mal paylaşımından kaynaklanan davalarda zaman aşımı süresi de 10 yıldan 5 yıla indirilecek.

13. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

13. Yargı Paketi’nin maddeleri, TBMM’ye sunulmasının ardından komisyon ve Genel Kurul süreçlerinde değişiklik gösterebilir. Paketin kapsamı ve içeriği, teklifin Meclis’te kabul edilmesi ve Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla kesinlik kazanacak.

13. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?13. Yargı Paketi’nin maddeleri, TBMM’ye sunulmasının ardından komisyon ve Genel Kurul süreçlerinde değişiklik gösterebilir. Paketin kapsamı ve içeriği, teklifin Meclis’te kabul edilmesi ve Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla kesinlik kazanacak.
Başlıklar :13. Yargı Paketigenel afinfaz düzenlemesi
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