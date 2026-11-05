Son depremler listesi 5 KASIM! DEPREM Mİ OLDU KAHRAMANMARAŞ SON DAKİKA? AFAD ve Kandilli son depremler listesi
Türkiye'de deprem hareketliliği gün boyunca vatandaşların yakından takip ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Bulunduğu bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar, yaşanan depremin merkez üssünü, büyüklüğünü ve derinliğini öğrenmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler listesini araştırıyor. 30 Eylül 2026 tarihli listelerde Türkiye ve yakın çevresinin farklı noktalarında meydana gelen çok sayıda sarsıntı yer alıyor. Gün içerisinde kaydedilen depremler arasında Ege Denizi, Van, Kütahya, Denizli, Erzurum ve Balıkesir çevresindeki hareketlilik de dikkat çekiyor. Peki 30 Eylül 2026'da deprem mi oldu, az önce nerede deprem meydana geldi, depremin büyüklüğü ve derinliği kaç? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…
“Deprem mi oldu?”, “Az önce nerede deprem oldu?” ve “Kaç büyüklüğünde deprem meydana geldi?” soruları 30 Eylül 2026 Çarşamba günü de gündemdeki yerini koruyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen sarsıntılar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel deprem listeleri üzerinden takip ediliyor. Listelerde depremin meydana geldiği bölgenin yanı sıra saat, büyüklük ve derinlik bilgileri de yer alıyor. Özellikle gün içerisinde hissedilen veya daha yüksek büyüklükte gerçekleşen sarsıntılar vatandaşların araştırmalarını artırıyor. Deprem verilerini anlık olarak takip etmek isteyenler ise AFAD ve Kandilli'nin son depremler kayıtlarını kontrol ediyor. Peki bugün nerede deprem oldu, 30 Eylül'de meydana gelen son sarsıntının büyüklüğü kaç, hangi bölgelerde deprem hareketliliği yaşandı? İşte AFAD ve Kandilli'nin güncel son depremler listesi…
BUGÜN DEPREM Mİ OLDU? 24 EYLÜL PERŞEMBE
AFAD tarafından yapılan son açıklamaya göre 24 Eylül Perşembe günü Şanlıurfa'da deprem meydana geldi. Saat 10:40'ta meydana gelen Şanlıurfa depremi 5.3 şiddetinde 5.4 km'de gerçekleşti. MArdin, Diyarbakır, Malatya, Gaziantep gibi illerden de hissedildi.
* Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) son depremler listesine göre 3.0 büyüklüğünden küçük olan depremler son depremler listesinde görüntülenmektedir. Son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.