Okul saldırılarını Telegram'dan övdüler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki saldırıların faillerini öven, benzer saldırılara yönlendiren nitelikteki paylaşımların yapıldığı sosyal medya hesaplarının kullanıcıları tek tek belirlendi. Şüpheliler hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.

İFADELER KAN DONDURDU

İddianamede, “C31K” Telegram grubunda yer alan yazışmalar dikkat çekti.

“@rapbumu” rumuzlu hesaptan “Hak edeceksin gerçek bir militan olabileceğini. Para için yapacaksın, sıkacaksın okul, hastane, karakol, AVM. Durmadan devam”, “@c31kc7k” rumuzlu hesaptan “26 Haziran okula saldırı yapacağım, canlı yayın açacağım, gelmeyi unutmayın” şeklinde paylaşımlar yapıldığı görüldü. “C31K" rumuzlu grupta “Kahramanmaraş’taki veletler nasıl Allah’ına kavuştu ama” ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yapıldığı belirlendi.

EMNİYETTE ÇARK ETTİLER

Söz konusu grupların yönetici ve üyeleri olduğu belirlenen şüpheliler, verdikleri ifadelerinde, C31K adlı oluşumla asla bağlantıları olmadıklarını, takipçi sayısını arttırmak için bu ismi kullandığını, bazı grup üyeleri ise paylaşımları insanları sinirlendirip eğlenmek amacıyla yaptıklarını savundu. Gruplara bilmeden ya da meraktan girdiklerini öne süren şüpheliler de paylaşımları kendilerinin yapmadıklarını iddia etti. Bu kapsamda 13 şüpheli hakkında, “halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit” suçlaması ve 4 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı. 3’ü tutuklu 13 şüphelinin yargılanmasına başlanacak.

Gündem

Yasa dışı bahiste 9 aylık bilanço: 5 bin 949 kişi tutuklandı

Gündem

Kırşehir'de kaçak ürün baskını: Binlerce liralık ürün ele geçirildi

Gündem

Kanser ilacı çetesinin WhatsApp yazışmaları deşifre oldu: Bir takip olsa hepimiz gideriz valla