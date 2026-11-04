Kırşehir'de kaçak ürün baskını: Binlerce liralık ürün ele geçirildi
17:19, 04/11/2026, Çarşamba
IHA
Çok sayıda sigara ve alkol ele geçirildi
Kırşehir’de bir araçta yapılan aramada 300 paket kaçak sigara, 4 litre alkollü içki, 8 parfüm ve 18 kilogram nargile tütünü ele geçirdi.
Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik saha ve analiz çalışmaları yapıldı.
Yürütülen çalışmalar kapsamında, O.R.Z. isimli şahsın yolcu olarak bulunduğu araçta arama yapıldı.
Aramada, 300 paket gümrük kaçağı sigara, 4 adet toplam 4 litre gümrük kaçağı alkollü içki, 8 adet gümrük kaçağı parfüm ve 18 paket toplam 18 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.
Olayla ilgili O.R.Z. hakkında adli işlem başlatıldı.
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