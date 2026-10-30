Piyasa değeri tam 1,6 milyon TL: 3 ayrı operasyonda ele geçirildi
14:54, 30/10/2026, Cuma
IHA
Simav’da 1,6 milyon TL değerinde kaçak telefon ele geçirildi
Kütahya’nın Simav ilçesinde düzenlenen 3 ayrı operasyonda, piyasa değeri 1 milyon 600 bin TL olan 45 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Simav ilçesinde gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda, toplam gümrüklendirilmiş değeri 1 milyon 600 bin TL olan 45 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.
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